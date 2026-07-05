Cristiano prodigue des conseils avisés à Yamal pour prolonger sa carrière

Cristiano Ronaldo, la légende portugaise, a prodigué des conseils avisés à la pépite espagnole Alamin Yamal afin de l’aider à prolonger sa carrière sur les terrains.

À 41 ans, l’attaquant reste un titulaire incontournable de la sélection portugaise et de son club saoudien, Al-Nassr, et il est sur le point d’atteindre la barre des 1 000 buts en carrière.

À la veille du huitième de finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et le Portugal, il s’est présenté en conférence de presse.

Lors de cette conférence de presse, le capitaine de la Seleção n’a pas hésité à s’exprimer sans détour et à adresser un message à l’ensemble des observateurs, Lamine Yamal compris.

Dès l’entame de son intervention, « El Don » a refusé de focaliser uniquement sur la jeune pépite du FC Barcelone, préférant souligner la force collective de la Roja : « L’Espagne regorge de talents ; on ne peut pas se limiter à un seul joueur. Elle possède d’excellentes générations. Elle est toujours en lice pour tout. Il nous faut faire preuve de foi et de courage pour battre l’Espagne. »

Il a ensuite adressé quelques mots à l’ailier du FC Barcelone, lui donnant ce conseil : « Je n’ai pas regardé les matchs de l’Espagne. Juste quelques-uns contre le Cap-Vert. Il réalise de superbes performances. Il a un avenir brillant. »

Il a poursuivi : « Plus tu seras préparé, meilleures seront tes performances tout au long de ta longue carrière de footballeur. Si tu écoutes les critiques, tu te perdras. Il y a des critiques constructives et d’autres qui visent à te détruire… Je te comprends, mais dans son cas, il doit s’y habituer s’il veut avoir une longue carrière. »

Pour finir, il a insisté sur l’importance de l’entourage : « Il doit aussi se concentrer sur ceux qui l’aiment. Il faut apprécier ceux qui t’aiment et être passionné par ce que tu fais. Il y a des jours où tu n’as pas envie de jouer, mais cela fait partie de notre métier. »