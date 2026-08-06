Crise précoce : 14 jours placent Mourinho face à un spectre effrayant

Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, fait face à un spectre inquiétant à quelques jours du coup d'envoi de la nouvelle saison, qui verra le retour du « Special One » dans les compétitions de la Liga après une absence.

Mourinho a pris les rênes du Real Madrid cet été, et les supporters merengue comptent beaucoup sur lui pour ramener l'équipe sur les podiums après deux saisons consécutives terminées sans le moindre titre.

Le journal « AS » affirme que le démarrage de Mourinho avec le Real Madrid ne sera pas facile, et que l'équipe sera même exposée à un véritable danger en raison du calendrier des matches.

Real Madrid : 4 matches en 14 jours

Le journal précise que le Real Madrid disputera 4 matches officiels en seulement 14 jours, ce qui représente une charge physique considérable pour les joueurs d'une équipe qui a suivi une préparation classique, sans tournée à l'étranger.

Ce qui accroît la difficulté de la tâche, c'est que certains joueurs du Real Madrid, comme Cucurella, Mbappé, Tchouaméni, Konaté et Bellingham, n'auront qu'une semaine environ pour se préparer au premier match, puisqu'ils rejoindront l'équipe le 10 de ce mois. Le spectre des blessures, après des années de désordre sur le plan physique, constitue une source d'inquiétude pour le club, sachant que le match officiel d'ouverture aura lieu le 22 août contre l'Espanyol, tandis que les 26 et 30 août, l'équipe recevra respectivement la Real Sociedad et Malaga.

La série de matches se conclura par une confrontation face au Real Betis le 4 septembre prochain.

Pour affronter ce qui sera une saison physiquement éprouvante, le club a renforcé ses rangs à tous les postes. Florentino Pérez, en pleine campagne électorale, a analysé la saison passée et a commenté : « La raison de la mauvaise saison réside dans la Coupe du monde des clubs ; nous n'avons pas pu suivre une préparation adaptée pour la saison, et nous n'avons pas pu récupérer physiquement en raison des matches disputés les mercredis et dimanches chaque semaine, d'où le grand nombre de blessures. »

C'était l'une des priorités du club durant l'été. Pour remédier à ce problème, le Real Madrid a fait appel à Alexandre Cruzel, l'éminent médecin de l'AS Monaco, afin de traiter la crise des blessures dont l'équipe a souffert l'an dernier : 52 blessures, Asensio ayant été le premier à tomber cette saison.

L'une des demandes de Mourinho a été satisfaite : disposer de deux joueurs par poste, et ainsi l'arrivée de joueurs tels que Cucurella, Konaté, Dumfries, Espie et Bernardo Silva répond aux exigences de l'entraîneur. Les arrivées de Diomandé et Rodri restent encore possibles.

Mourinho sait que la meilleure façon de répondre aux exigences du football moderne est de disposer d'effectifs étoffés et de pouvoir faire tourner les joueurs sans perdre en harmonie ni en niveau général.

Une préparation en interne pour le Real Madrid

Pendant des années, le Real Madrid a organisé ses stages de préparation pour la nouvelle saison à l'étranger (les États-Unis étant la destination privilégiée ces dernières années).

Cela leur a permis de renforcer le statut du Real Madrid et de s'éloigner de la pression de la capitale. Mais cela n'a plus été possible ces dernières saisons.

L'an dernier, la Coupe du monde des clubs a contrarié leurs plans, tandis que cette année, la raison en est la Coupe du monde. Cela a poussé le club à organiser sa préparation pour la nouvelle saison de manière classique, en disputant des matches amicaux en Europe.

Il reste 3 matches, qui se dérouleront sur huit jours (le 8 août contre le Ferencváros, le 12 août contre le Deportivo et le 16 août contre Schalke).

Cela signifie que le Real Madrid disputera sept matches durant le mois d'août, un calendrier comparable aux mois où l'équipe participe à plusieurs compétitions (le championnat d'Espagne, la Coupe du Roi et la Ligue des champions).

C'est pourquoi l'effort physique doit être géré avec soin afin d'éviter les blessures. Huijsen, qui souffre d'une élongation à la cuisse gauche, et Asensio, qui sera absent pendant environ six semaines en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, ont été les premiers à être écartés.

Quatre matches en l'espace de 14 jours avec l'ouverture du championnat. Sept matches en août : c'est ainsi que le nouveau Real Madrid dirigé par Mourinho entamera la saison 2026-2027.

Un calendrier de matches éreintant qui souligne l'importance de la condition physique durant l'été pour atteindre l'objectif principal de la saison : tout gagner à nouveau.