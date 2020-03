Petit : "Coutinho regrettera le transfert au Barça mais ne retournera pas à Liverpool"

L'ancien international français estime que Coutinho va regretter d'avoir opté pour le Barça. Mais il n'y aurait pas de retour possible chez les Reds.

Philippe Coutinho va regretter sa décision de quitter pour Barcelone, précise Emmanuel Petit, mais un retour à Anfield pour le Brésilien est peu probable.

Après avoir clairement indiqué qu'il voulait poursuivre le rêve au Camp Nou, Coutinho a été cédé par les Merseysiders aux Blaugrana mais jusqu'ici ce transfert se révèle être un gros flop. Incapable de s'imposer chez les Blaugrana, il a même dû filer se ressourcer en , en rejoignant le Bayern en prêt. Côté anglais, la séparation avec leur influence la plus créative devait rendre la vie difficile aux Reds, mais les fonds ont été intelligemment investis ailleurs et l'équipe de Jurgen Klopp est en fait devenue plus forte.

L'article continue ci-dessous

Petit, qui a choisi de quitter pour le Barça lorsqu'il était joueur, peut comprendre pourquoi le meneur de jeu sud-américain remet actuellement en question ses choix de carrière. Un retour en est considéré comme une bonne option pour Coutinho à ce stade, alors qu'il y a des rumeurs d'un intérêt de , mais aucun retour en arrière dans les plans de Klopp n'est à l'ordre du jour.

Plus d'équipes

Petit a déclaré à Paddy Power: "Si j'étais Philippe Coutinho, chaque matin, je me réveillais et je me disais:" Pourquoi, pourquoi, ai-je signé en ?" Et savez-vous pourquoi je dis cela? Parce que je me souviens du moment où je me réveillais, quand j'étais à Barcelone, quand je quittais Arsenal, et je pensais de la même manière: «Pourquoi suis-je parti? Pourquoi suis-je parti? Pourquoi suis-je parti? Pour être honnête avec vous, je suis sûr que Coutinho se pose la même question depuis un certain temps maintenant. Il est parti pour le , il joue parfois bien mais ce n'est pas vraiment un joueur indiscutable".

Petit a ajouté : "Je suis presque sûr que ça marcherait pour lui [un retour en Angleterre]. Il s'intègre parfaitement à la . Il a la vision, la technique, la vitesse, il peut frapper, il a la créativité. Nous savons tous de quoi il est capable. J'étais un grand fan de lui quand il était à Liverpool. Je serais très, très heureux de le revoir en Premier League. Il ne retournera pas à Liverpool. Quand j'étais à Barcelone, ils voulaient que je revienne à Arsenal, et c'était tentant - j'étais sur le point de retourner à Arsenal. Mais au bout du compte, je me disais« Emmanuel, tu dois être honnête avec toi-même. Si tu es parti il y a un an, c'était pour une raison ».