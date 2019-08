Coutinho : le Bayern confirme à son tour avoir trouvé un accord avec le Barça !

Hasan Salihamidzic, directeur sportif du FC Bayern, a confirmé l'accord avec le Barça pour le prêt de Philippe Coutinho.

Sauf retournement de situation, Philippe Coutinho ne rejoindra pas Paris, mais bien Munich.

Après le Barça, qui avait confirmé en début de soirée avoir trouvé un accord avec le Bayern pour le prêt du Brésilien, le club bavarois a été dans le même sens en apportant sa version par l'intermédiaire d'Hasan Salihamidzic.

"Je peux confirmer que Karl-Heinz Rummenigge et moi avons eu un rendez-vous à Barcelone cette semaine et nous avons trouvé un accord avec le ainsi qu'avec le joueur et son agent. Nous avons eu de très bonnes discussions, je voudrais remercier le FC Barcelone. Bien sûr, il manque encore quelques détails, dont la visite médicale et la signature", a-t-il lâché après le match nul contre le Hertha Berlin (2-2), dans des propos accordés à ZDF:



"C'est un transfert sous la forme d'un prêt d'un an suivi d'une option d'achat pour le Bayern" , a complété le directeur sportif du Bayern. "De nos jours, le marché des transferts n’est pas facile. Nous avons essayé très fort, il est clair que nous voulons offrir à nos fans quelque chose de spectaculaire. Mais renforcer cette équipe n'est pas facile. Nous voulions aussi faire quelque chose avec vision globale et avoir une vraie plus-value pour cette équipe. Avec Ivan Perisic, certains verront que c’est le cas".

Pour rappel, Guillermo Amor, directeur des relations institutionnelles et sportives pour le FC Barcelone et porte-parole officiel du club, avait déclaré à Movistar +: " Je peux confirmer qu'il existe un accord de principe dans le cadre du prêt de Coutinho au . Désormais, il faut officialiser le départ. Cela va libérer un salaire de footballeur, un salaire de grand footballeur, qui bien évidemment est important comme tous ceux que nous avons au club".