Erling Haaland "mérite" le titre de Meilleur joueur de la FIFA, selon Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid

Messi, la superstar de l'Inter Miami, qui a décroché le huitième Ballon d'Or de sa remarquable carrière en 2023, est en passe de remporter un autre prix prestigieux en 2024. L'instance dirigeante du football mondial remettra les dernières distinctions lors d'une cérémonie prestigieuse qui se tiendra à Londres le 15 janvier.

Messi est en lice pour ce titre aux côtés de l'attaquant de Manchester City, Haaland, et de l'attaquant du Paris Saint-Germain, Mbappé. Courtois, qui est en lice pour le prix du meilleur gardien de but, a déclaré au site officiel de la FIFA son choix parmi ce trio : "C'est toujours génial de jouer contre eux. En Ligue des champions, par exemple, j'ai réussi à empêcher Haaland de jouer, mais ce sont ses coéquipiers qui ont marqué tous les buts. Mbappé et Messi sont tous deux des joueurs fantastiques, mais je pense que Haaland mérite le plus ce prix parce qu'il a gagné la Ligue des champions, la Premier League anglaise, la FA Cup, et qu'il a marqué un nombre énorme de buts. Il le mérite donc pour moi, même si les deux autres ont également marqué beaucoup de buts. Nous verrons bien".

L'article continue ci-dessous

Courtois, qui a également passé du temps à l'Atlético de Madrid et à Chelsea lorsqu'il évoluait au plus haut niveau, a été confronté à quelques-uns des plus grands talents de l'histoire du football. Lorsqu'on lui demande de citer ses adversaires les plus difficiles, l'international belge répond : "J'ai eu la chance d'être confronté à des joueurs de talent : "J'ai eu la chance de jouer avec beaucoup de grands joueurs et je ne peux pas en citer un seul. Jouer contre Cristiano [Ronaldo], Messi, Haaland, Mbappé... Il y a tellement de grands noms que l'on pourrait citer, mais ce n'est pas à moi de le faire. J'ai juste eu la chance d'affronter certains des plus grands noms du football, ce qui est spécial en soi.

Courtois se remet actuellement d'une lésion des ligaments du genou. Une blessure au ligament croisé antérieur subie en août l'a contraint à se faire opérer et à suivre l'intégralité de la campagne 2023-24 sur le banc de touche, alors qu'il est toujours possible qu'il doive participer à l'Euro 2024 avec son pays cet été.