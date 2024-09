Coupe du monde 2026 : La sortie osée du sélectionneur du Brésil

Le Brésil n’a pas encore réussi à se qualifier pour le Mondial 2026 que son sélectionneur fait une folle prédiction sur le parcours de la Seleção.

Cette nuit du mardi 10 à mercredi 11 septembre 2024, l’équipe nationale du Brésil affronte son homologue du Paraguay dans le cadre de la huitième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, qui aura lieu aux Etats-Unis, Mexique et Canada.

Le Brésil ne rassure pas

Plus titré de la Coupe du monde de la FIFA, le Brésil n’est pas encore sûr de se qualifier pour la 23e phase de groupes de la grande messe du cuir rond. La Seleção est décevante depuis l’entame des éliminatoires du Mondial 2026 dans la zone Amérique du Sud. Alors que Vinicius Junior et ses partenaires ont étrillé la Bolivie (5-1) d’entrée et battu le Pérou (0-1) lors de la deuxième journée, ils n’ont plus convaincu depuis.

Getty Images Sport

Pour leur troisième sortie des éliminatoires, les Brésiliens ont été accrochés par le Venezuela (1-1) avant de se faire corriger par l’Uruguay (2-0) en octobre 2023 comptant pour la quatrième journée. Un match au cours duquel Neymar s’était blessé et n’a pas retrouvé le chemin des terrains depuis. En mars dernier, le Brésil a été corrigé respectivement par la Colombie (2-1) et l’Argentine (0-1).

Dorival Junior se voit déjà en finale en 2026

Pour cette trêve de septembre, la Seleção a pu se relancer en battant l’Equateur (1-0) grâce à l’unique but de Rodrygo Goes. En attendant le match de la huitième journée contre le Paraguay cette nuit, le Brésil (10 points) occupe la quatrième place à huit points de l’Argentine (18 points), leader. Bien que la Seleção ne soit encore sûre de rien quant à sa qualification pour la phase finale, le sélectionneur Dorival Junior estime que l’équipe auriverde disputera la finale en 2026.

« Nous serons en finale de la Coupe du monde 2026. Nous serons finalistes. Vous pouvez me filmer pendant que je dis ça. Je n’ai aucun doute. Nous serons là ! », a déclaré le sélectionneur, en poste depuis janvier dernier.