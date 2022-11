Coupe du monde 2022 : Pourquoi des supporters qatariens ont brandi des photos de Mesut Ozil lors d’Espagne-Allemagne ?

Plusieurs supporters qatariens ont sorti des photos de l’ancien international allemand, Mesut Özil, durant le match Espagne-Allemagne.

Le message envoyé au monde par le onze de la Mannschaft lors de leur entrée en lice en Coupe du monde n’a pas plus à certains supporters locaux.

Özil, un symbole ?

Les Allemands avaient décidé de se couvrir la bouche sur la photo d'équipe avant d'affronter le Japon. La raison ? Les coéquipiers de Manuel Neuer ont protesté contre les menaces de sanctions de la FIFA concernant le port du brassard «One Love».

Plusieurs supporters qatariens ont décidé de leur répondre lors du deuxième match de la Mannschaft, ce dimanche soir, contre l’Espagne. Ils se sont, eux aussi, couvert la bouche et ont brandi des portraits de Mesut Ozil, l’ancien milieu de terrain de l’équipe allemande.

Un Qatari fait le tour des supporters allemands avec une affiche de Mesut Özil tout en se couvrant la bouche. pic.twitter.com/9kxJbu4KC5 — Actu Foot (@ActuFoot_) November 27, 2022

Pourquoi afficher des images de l’ancien du Real Madrid ? La réponse se trouve peut-être dans le communiqué publié par le joueur de 34 ans pour annoncer sa retraite internationale.

« C'est avec le coeur lourd et après avoir beaucoup réfléchi aux récents événements (critiques envers son niveau de jeu, ndlr) que j'ai décidé que je ne jouerai plus avec l'Allemagne au niveau international tant que je ressentirai ce racisme et ce manque de respect », avait écrit le milieu de terrain allemand dans un message publié sur ses réseaux sociaux.