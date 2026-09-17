Le tirage au sort du quatrième tour (huitièmes de finale) de la Coupe de la Ligue anglaise a été effectué tôt ce jeudi matin. Il a débouché sur une confrontation abordable pour Arsenal, ainsi que sur un choc explosif entre deux géants.

Selon le réseau « Sky Sports », Liverpool accueillera Chelsea au quatrième tour de la Carabao Cup, tandis que le tirage au sort a opposé Arsenal, champion de Premier League, à l'équipe la moins bien classée encore en lice dans la compétition, à savoir Fleetwood Town.

Xabi Alonso sera prêt à faire son retour à Anfield pour la première fois en tant qu'entraîneur de Chelsea, après la victoire de son équipe sur Leeds (6-3) la semaine dernière, tandis que la formation des Reds a écarté Tottenham en s'imposant (3-1).

Alonso, qui a remporté la Ligue des champions avec Liverpool en tant que joueur au cours d'une période remarquable, était un candidat potentiel à la succession d'Arne Slot, mais il a finalement rejoint Stamford Bridge.

Par ailleurs, Fleetwood, qui évolue en deuxième division, accueillera Arsenal, tandis que Brighton, qui a éliminé Manchester United, attend le vainqueur du match de ce jeudi entre Manchester City et Norwich City.

Voici le tirage au sort complet :

Fleetwood contre Arsenal

Manchester City ou Norwich contre Brighton

Everton contre Newcastle

Sunderland contre Brentford

Liverpool contre Chelsea

Bradford contre Peterborough

Fulham contre Crystal Palace

Bournemouth contre Aston Villa

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