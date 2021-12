Coupe de France : le tirage au sort complet des 16es

Après un week-end d'exploits et de rebondissements, le tirage au sort des 16es de finale de Coupe de France a été effectué ce dimanche soir, quelques minutes avant le coup d’envoi du dernier match des 32es de finale, opposant le Paris Saint-Germain à Feignies-Aulnoye (N3), à Valenciennes.



Un alléchant derby du Nord au programme



Frédéric Déhu, ancien joueur du PSG et de l'OM, s'est chargé de tirer les boules. Un tirage au sort réalisé sans encombre, contrairement à celui organisé par l'UEFA il y a de cela quelques jours... Parmi les affiches notables, le derby du Nord qui opposera le Racing Club de Lens à Lille, deux pensionnaires de Ligue 1, ou encore le match mettre aux prises l'OGC Nice au Paris FC ou l'Olympique Lyonnais (le match a été interrompu vendredi soir sur le score de 1-1).



À condition de se qualifier ce dimanche soir contre Feignies-Aulnoye (N3), le Paris Saint-Germain, tenant du titre, se déplacera à Vannes, pensionnaire de National 2. Ces affiches des 16es de finale se dérouleront après les fêtes, les 2 et 3 janvier 2021.



Le tirage au sort complet des 16es de finale :



OGC Nice - Paris FC ou Olympique Lyonnais

AS Cannes (N3) - Toulouse (L2)

Linas Monthléry (N3) - Amiens (L2)

FC Bergerac Périgord (N2) - Créteil (National)

AS Nancy Lorraine (L2) - Stade Rennais (L1)

FC Versailles 78 (N2) - La Roche Vendée (N3)

Stade Brestois (L1) - Girondins de Bordeaux (L1)

US Chauvigny (N3) - Olympique de Marseille (L1)

SC Bastia (L2) - Clermont Foot 63 (L1)

ES Thaon (N3) - Stade de Reims (L1)

Jura Sud Foot (N2) - AS Saint-Etienne (L1)

Montpellier HSC (L1) - RC Strasbourg Alsace (L1)

Feignies Aulnoye (N3) ou PSG (L1) - Vannes OC (N2)

AS Vitré (N2) - FC Nantes (L1)

Quevilly Rouen Métropole (L2) - AS Monaco FC (L1)

RC Lens (L1) - LOSC Lille (L1)