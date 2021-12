Coupe de France : L'OM, Monaco, Saint-Etienne et Lens passent, Metz éliminé par une N2

Ce week-end, les clubs de Ligue 1 font leur entrée dans la Coupe de France. Et ce dimanche, cinq pensionnaires de l'élite étaient engagés dans les matches disputés à 13h45.

L'OM s'est fait peur pendant une mi-temps

Habitué à souffrir face aux petites équipes ces dernières années, l'OM a cru revivre un nouveau cauchemar face au Cannet-Rocheville.

Mené 1-0 dès la 17e minute, l'OM a profité de la maladresse de son adversaire pour revenir dans la partie puis la renverser. Un tacle maladroit de Lahouel sur De La Fuente entraînait l'expulsion du joueur et un penalty pour l'OM, transformé par Milik (41e).

Le Polonais s'offrait un triplé en deuxième mi-temps (57e, 90e) et Luis Henrique participait également à la fête (77e).

Ben Yedder intenable, première réussie pour Dupraz

De son côté, Monaco était en déplacement sur la pelouse du Red Star. Dans une partie agréable, grâce au jeu offensif prôné par Habib Beye, l'entraîneur du club francilien, Monaco s'en est remis à un Wissam Ben Yedder intenable et auteur d'un doublé (32e, 64e) pour se qualifier. Malchenceux, le Red Star a trouvé les montants à deux reprises.

Saint-Etienne a lui aussi assuré le coup face à un adversaire d'une division inférieure. Pour son premier match à la tête des Verts, Pascal Dupraz a mené son équipe à la victoire face à Lyon-La Duchère dans une sorte de mini-derby. Malgré une lagre domination, Saint-Etienne n'a inscrit qu'un seul but, par Arnaud Nordin (32e).

C'est également sur le score de 1-0 que Lens s'est défait de Poitiers. La rencontre a basculé en l'espace de deux minutes. Après l'ouverture de score de Ganago (36e), Poitiers s'est retrouvé à dix après l'expulsion de Neto (38e).

Metz éliminé par Bergerac

Metz était prévenu. Bergerac n'a pas pris le moindre but dans cette Coupe de France. Malmenés et se procurant peu d'occasions, les Messins ont été emmenés aux tirs au but par les Bergeracois (il n'y a pas de prolongation).

Tous les joueurs ont réussi leur tentative sauf le Messin Pape Matar Sarr, offrant ainsi la qualification à Bergerac qui poursuit son épopée.

Les résultats des matches joués dimanche à 13h45

Olympique de Marseille (L1) – ES Le Cannet-Rocheville (N3) : 4-1

Red Star (N) - AS Monaco (L1) : 0-2

Lyon-La Duchère (N2) – AS Saint-Etienne (L1) : 0-1

Bergerac (N2) – Metz (L1) : 0-0, 5-4 t.a.b.

Stade Poitevin (N3) – RC Lens (L1) : 0-1