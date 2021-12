Coupe de France : le Paris FC annonce des actions "fortes et ciblées"

Vendredi soir, le 32ème de finale de Coupe de France entre le Paris FC (L2) et l'Olympique Lyonnais a été arrêté définitivement suite à de tristes scènes de violences survenues dans les tribunes du stade Charléty, à Paris. Un évènement regrettable qui suscite depuis de vives polémiques...

Incidents Paris FC-OL : récit de la soirée de la honte

En attendant d'éventuelles sanctions exemplaires, le Paris FC, qui tenait en échec les Lyonnais sur sa pelouse (1-1) et dont les ultras ne semblent pas concernés par les violences commises vendredi soir, a publié un communiqué officiel ce dimanche. Un communiqué lourd de sens, annonçant des actions importantes.

"L’heure est à des mesures radicales"

"L’heure n’est plus à des déclarations de principe sans lendemain et à des tentatives pour noyer le poisson et diluer des responsabilités qui sautent aux yeux. Il faut éradiquer ce mal absolu qui ronge le football. L’heure est à des mesures radicales qui visent d’abord et avant tout les voyous, lâches, violents, et parfois cagoulés, qui ne doivent plus mettre les pieds dans les stades, dans tous les stades et pas seulement ceux que l’on visite. L’heure est également à la mise hors d’état de nuire des associations qui tolèrent en leur sein ces hooligans", écrit d'abord le club pensionnaire de Ligue 2, appelant les clubs concernés à prendre leurs responsabilités pour lutter contre la violence dans les stades.

"Il est également temps que les clubs, quel que soit leur statut, confrontés à ces associations, ne supportent plus le moindre laxisme, vis-à-vis de ces individus, parfaitement identifiables ; leur identité est forcément connue par la distribution nominative des places. Le Paris FC qui avait rassemblé à l’occasion de ce match de gala des milliers d’enfants, de femmes et d’hommes pacifiques, supporters des deux équipes, subit un lourd préjudice dans cette épreuve, qui met à bas des années de travail patient pour bâtir ce club, dans le respect des valeurs qui lui sont chères", ajoute ainsi le club francilien.

Enfin, le Paris FC annonce d'ores et déjà qu'il compte être acteur de ce combat. Et cela commence par des actions en justice prochainement annoncées. "Le Paris FC attend avec sérénité les décisions de la Fédération Française de Football, fort de ce qu’il fait depuis plusieurs années, aussi bien à Charlety qu’à l’extérieur. À la suite de ces décisions, il annoncera des actions en justice, fortes et ciblées, pour prendre sa part dans ce combat décisif pour le football professionnel et amateur, qui concerne les clubs, la LFP et la FFF, ainsi que les pouvoirs publics".