Coupe arabe de la FIFA | L'Irak est l'équipe la plus titrée, suivie de 6 autres vainqueurs

Forte d'une riche histoire de champions au cours des neuf éditions précédentes, cette dixième édition verra s'affronter les nations arabes pour reconquérir le titre.

Remporter le championnat est devenu l'objectif principal… Almoez Ali attend avec impatience le coup d'envoi de la Coupe arabe.

Irak

L'équipe nationale irakienne détient le record du nombre de titres en Coupe arabe depuis la création de la compétition en 1963, avec quatre victoires : en 1964, 1966, 1985 et 1988.

Arabie saoudite

L'équipe nationale saoudienne a remporté le titre à deux reprises, lors des éditions 1998 et 2002, co-organisées par le Qatar et le Koweït, ce qui en fait la deuxième équipe la plus titrée après l'Irak.

Champions africains

Après l'Irak et l'Arabie saoudite, les quatre nations africaines (Égypte, Maroc, Tunisie et Algérie) comptent chacune un titre à leur actif dans l'histoire de la Coupe arabe.

La Tunisie a remporté la première édition en 1963, organisée au Liban, face à la Syrie. L'Égypte s'est imposée en 1992 en Syrie, en battant l'Arabie saoudite. Le Maroc a décroché le titre en 2012 en Arabie saoudite, en dominant la Libye. L'Algérie a remporté le dernier sacre en 2021 au Qatar, en s'imposant face à la Tunisie en finale.