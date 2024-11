Le Real Madrid décimé avant Liverpool

Liverpool vs Real Madrid

Le Real Madrid profitera de son retour en Liga ce week-end pour se préparer à un déplacement décisif en Ligue des champions à Liverpool.

Les Merengues font le court voyage à Madrid demain pour un derby contre Leganes avant de s'envoler pour la Merseyside.

Carlo Ancelotti est toujours en train d'équilibrer son équipe face à divers problèmes de blessures et ses pronostics pour le match contre Leganes illustrent l'approche prudente du patron italien.

Aurelien Tchouameni, Lucas Vazquez et Rodrygo Goes sont tous en course pour être en forme à temps pour affronter les leaders de la Premier League, mais tous les trois manqueront Leganes.

La dernière mise à jour indique qu'ils seront prêts à embarquer sur un vol depuis la capitale espagnole, le choc contre Leganes ne valant pas la peine d'être risqué avant une rééducation plus poussée à Valdebebas.

Ancelotti devrait faire une dernière mise à jour sur les trois joueurs le 25 novembre avant d'affronter Liverpool deux jours plus tard à Anfield.