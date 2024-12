Coup dur pour le Barça, Hansi Flick va perdre Dani Olmo

Borussia Dortmund vs FC Barcelone

Gros coup dur pour le FC Barcelone et Hansi Flick, qui pourraient ne plus voir Dani Olmo sur le terrain.

Formé au FC Barcelone où il n’avait jamais joué en équipe première des Culés, Dani Olmo a fini par réaliser son rêve. Meilleur buteur du dernier Championnat d’Europe gagné par l’Espagne en Allemagne l’été dernier, le milieu de terrain espagnol a signé en faveur du Barça après la compétition en provenance du RB Leipzig. Mais le joueur pourrait ne plus jouer avec les Catalans prochainement.

Olmo rattrapé par le défaut d’enregistrement ?

L’une des meilleures recrues du FC Barcelone, Dani Olmo a mis la direction catalane et Hansi Flick d’accord avec des performances convaincantes sur les pelouses. Auteur de six buts inscrits en 12 rencontres disputées toutes compétitions confondues avec les Culés, Dani Olmo serait sur le point d’être disqualifié. S’il a raté quelques matchs avant son enregistrement par le Barça l’été dernier, le joueur n’avait bénéficié que d’un enregistrement temporaire après la blessure de Christensen.

A en croire les informations rapportées par AS, l’inscription temporaire du milieu de terrain espagnol expire ce 31 décembre 2024 avec le FC Barcelone. Si les Culés n’arrivent pas à enregistrer définitivement l’ancien milieu de terrain du Dinamo Zagreb avant cette date, Dani Olmo ne pourra plus jouer avec le FC Barcelone en 2025 avant la fin de la saison. Le Barça compte sur le sponsoring avec Nike pour enregistrer le natif de Terrassa, même si la Liga leur a déjà dit que cela n’arriverait pas. Le FC Barcelone y croit et espère trouver une solution de dernière minute. Une Assemblée extraordinaire serait convoquée d’urgence pour le 21 décembre prochain.

Who will be named the 2024/25 UEFA Champions League Best Player of the Season? Erling Haaland Vinicius Jr Kylian Mbappe Jude Bellingham Rodri Others 5118 Votes