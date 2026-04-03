Coup dur pour Arne Slot : Liverpool devra se passer de son pilier jusqu'à la fin de la saison

Arne Slot devra se passer d'Alisson Becker jusqu'à la fin de la saison, comme il l'a annoncé vendredi lors d'une conférence de presse. Le gardien de but de Liverpool s'est blessé après la victoire en Ligue des champions contre Galatasaray (4-0).

Le gardien brésilien souffre depuis fin mars de problèmes musculaires contractés lors du match retour contre Galatasaray en Ligue des champions. Alisson en souffre toujours, précise Slot.

Liverpool a deux matchs importants au programme dans les cinq prochains jours. Samedi, le quart de finale de la FA Cup l'attend à Manchester City, puis quelques jours plus tard, l'équipe de Slot se rendra en France pour le match aller du double affrontement de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain.

Les Reds devront disputer ces deux rencontres sans leur gardien titulaire, confirme Slot. « Alisson ne figure pas dans la sélection pour les matchs contre Manchester City et le Paris Saint-Germain, ni pour le match retour le mardi 14 avril. Je pense qu’il sera de retour vers la fin de la saison », a déclaré l’ancien entraîneur du Feyenoord et de l’AZ.

Plus tôt cette saison, le gardien de but de 33 ans avait souffert d’une blessure aux ischio-jambiers et avait été écarté des terrains pendant cinquante jours. Giorgi Mamardashvili l’avait alors remplacé et avait gardé les cages à Anfield.

Alisson a quitté l’AS Rome pour Liverpool à l’été 2018, le club anglais ayant déboursé 72,5 millions d’euros pour le recruter. Le gardien a disputé 332 matches pour le champion d’Angleterre et a gardé ses cages inviolées à 140 reprises.

Lors de la conférence de presse, Slot a également évoqué Alexander Isak, qui est en phase de récupération après sa fracture du péroné. L'entraîneur principal n'a pas encore pu se prononcer sur la disponibilité du joueur vedette suédois pour les prochains matchs décisifs.