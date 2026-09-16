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Loai Mohamed

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Coup dur pour Ancelotti : une mystérieuse blessure écarte « le maudit » de la liste du Brésil

C. Ancelotti
J. Pedro
Australie vs Brésil
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Son exclusion du Mondial 2026 a été une énorme surprise

Il semblerait que la malchance refuse de quitter João Pedro, l'attaquant de Chelsea, dans son parcours avec la sélection brésilienne.

Après avoir été écarté par une décision technique de l'Italien Carlo Ancelotti de la liste de la Seleção pour la Coupe du monde 2026 au profit de Neymar da Silva, ce qui avait déclenché une vague de critiques à l'époque, le sélectionneur lui a de nouveau adressé une convocation pour la trêve internationale de septembre, dans un geste qui apparaissait comme une récompense méritée pour son début de saison tonitruant sous le maillot de Chelsea.

Mais le vent a soufflé dans le sens contraire des vœux de l'attaquant, puisque la Confédération brésilienne de football a annoncé dans un communiqué officiel, ce mercredi, le retrait du joueur du rassemblement actuel en raison d'une blessure soudaine.

Le communiqué brésilien n'a révélé aucun détail sur la nature de la blessure ni sur la durée d'absence prévue.

Dans une réaction rapide pour pallier cette absence, Ancelotti a décidé de convoquer Martinelli, l'attaquant de Fluminense, afin de renforcer la ligne offensive, rejoignant ainsi une liste brésilienne qui connaît déjà une série de changements et de surprises de grande ampleur.

La sélection brésilienne disputera 3 matchs amicaux lors de la prochaine trêve internationale, face à l'Australie (en deux rencontres) et à l'Inde.

Voici la liste de la sélection brésilienne après ce changement

Gardiens de but : Hugo Souza (Corinthians), Morisco (Coritiba), Otávio (Cruzeiro).

Défenseurs : Arthur Dias (Atlético-PR), Douglas Santos (Zénith), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV Eindhoven), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (AS Rome).

Milieux de terrain : André Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus), Gabriel Bontempo (Santos).

Attaquants : Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Martinelli (Fluminense), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelone), Ryan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo), Vinícius Júnior (Real Madrid).

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