Coup de tonnerre : la malédiction des ligaments croisés frappe une star d'Al Ahly





Al Ahly a annoncé ce jeudi que son joueur souffrait d'une rupture des ligaments croisés, ce qui confirme son absence de plusieurs mois avec l'équipe première.

Al Ahly a publié un communiqué officiel dans lequel il a déclaré : « Le docteur Ahmed Gaballah, chef du staff médical de l'équipe première de football, a indiqué que les radiographies effectuées par le joueur Amr El-Gazzar ce matin ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur, ainsi qu'une rupture du ménisque interne. »

Et d'ajouter : « Gaballah a confirmé qu'une date pour l'intervention chirurgicale du joueur est en cours de fixation pour la période à venir. »

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Al Ahly a fait match nul hier face à Al Mokawloon Al Arab, sur le score de 1-1, lors de la quatrième journée du championnat d'Égypte de première division.

Yasser Ibrahim et Amr El-Gazzar, les deux défenseurs centraux d'Al Ahly, se sont blessés lors du match d'hier, et la nature de la blessure d'El-Gazzar a été officiellement annoncée.



