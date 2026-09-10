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imago-sport-1082125306.jpgMiddle East Images
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Coup de tonnerre : la malédiction des ligaments croisés frappe une star d'Al Ahly

Arab Contractors vs Al Ahly SC
Arab Contractors
Al Ahly SC
Premier League
A. El Gazar
Y. Ibrahim
Égypte

La blessure est survenue lors du match face à Al Mokawloon.


 Al Ahly a annoncé ce jeudi que son joueur souffrait d'une rupture des ligaments croisés, ce qui confirme son absence de plusieurs mois avec l'équipe première.

Al Ahly a publié un communiqué officiel dans lequel il a déclaré : « Le docteur Ahmed Gaballah, chef du staff médical de l'équipe première de football, a indiqué que les radiographies effectuées par le joueur Amr El-Gazzar ce matin ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur, ainsi qu'une rupture du ménisque interne. »

Et d'ajouter : « Gaballah a confirmé qu'une date pour l'intervention chirurgicale du joueur est en cours de fixation pour la période à venir. »

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Al Ahly a fait match nul hier face à Al Mokawloon Al Arab, sur le score de 1-1, lors de la quatrième journée du championnat d'Égypte de première division.

Yasser Ibrahim et Amr El-Gazzar, les deux défenseurs centraux d'Al Ahly, se sont blessés lors du match d'hier, et la nature de la blessure d'El-Gazzar a été officiellement annoncée.


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