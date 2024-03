Coup de tonnerre, Carlo Ancelotti condamné !

Coup dur pour le Real Madrid avant la réception de Leipzig. L’entraîneur Carlo Ancelotti est condamné à une lourde peine de prison.

Très mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, qui reçoit le RB Leipzig, ce mercredi soir (21 heures) dans le cadre du match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions de l’UEFA. A quelques heures du coup d’envoi, le coach madrilène a été condamné par la justice espagnole.

Près de 5 ans de prison requis contre Ancelotti

Le parquet provincial de Madrid a requis quatre ans et neuf mois de prison contre Carlo Ancelotti , entraîneur du Real Madrid , pour avoir fraudé le Trésor public de plus d'un million d'euros au cours des années 2014 (386 361 euros) et 2015 (675 718 euros), au cours sa première étape en tant qu'entraîneur de l'équipe blanche (2013-2015).

Selon l'acte d'accusation, l'Italien, bien qu'il ait déclaré son statut de résident fiscal en Espagne et déclaré que son domicile était à Madrid, n'a enregistré dans ses déclarations fiscales que les rémunérations de travail personnel reçues du Real Madrid et a omis les prestations correspondantes à l'exploitation de ses droits à l'image qu'elle avait cédés à d'autres entités. Le ministère public l'accuse de deux délits contre le Trésor public.

Ce qui est reproché à Mister

Dans sa relation écrite avec le Real Madrid, outre l'établissement de sa rémunération, « certains revenus provenant du transfert des droits à l'image du club » ont été déterminés, selon le Parquet, qui voit le "piège". L’instance judiciaire dénonce que « pour éviter l'impôt sur les revenus desdits droits à l'image », tant ceux perçus par le Real Madrid que d'autres marques pour divers événements, l'entraîneur s'est rendu dans un « réseau complexe » et « déroutant » de trusts et de sociétés déposés pour canaliser la collecte des droits à l’image.

De cette manière, le ministère public lui reproche de « simuler » le transfert de ses droits à l'image à des entités « dépourvues d'activité réelle » et domiciliées en dehors de l'Espagne, comme l'explique le document : « Il a ainsi poursuivi l'opacité « au public espagnol ». Trésorerie et dissimulation du véritable bénéficiaire des revenus de son droit à l'image, afin que ni lui-même ni aucune de ces sociétés n'aient à payer d'impôts sur les sommes importantes perçues en Espagne ou à l'étranger ».

C’est un véritable coup dur pour le Real Madrid, qui veut confirmer sa qualification en quarts de finale de Ligue des champions, ce soir face au RB Leipzig. Les Madrilènes avaient gagné (0-1) au match aller en Allemagne.