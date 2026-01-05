Côte d'Ivoire - Burkina Faso : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 vont connaitre leur épilogue, ce mardi. Mais avant, les derniers tickets seront disputés par d’autres équipes encore en lice, dont la Côte d’Ivoire. Les Eléphants, champions d’Afrique en titre, défient le Burkina Faso dans un derby ouest-africain qui s’annonce ébouriffant.

Pronostic Cote d'Ivoire - Burkina Faso : Un duel qui pourrait durer

La Côte d’Ivoire avance, mais doit encore convaincre

Championne d’Afrique en titre après son sacre acquis à domicile il y a deux ans, la Côte d’Ivoire a entamé la défense de sa couronne sur un rythme mesuré mais efficace. Les Éléphants ont bouclé la phase de groupes en tête de la poule F, au terme d’un parcours contrasté. Une courte victoire face au Mozambique (1-0) a lancé leur tournoi, avant un partage des points accroché contre le Cameroun (1-1). Les hommes d’Emerse Faé ont ensuite marqué les esprits en renversant le Gabon, revenant d’un déficit de deux buts pour s’imposer 3-2. Solides dans les résultats, les Ivoiriens sont néanmoins attendus au tournant et devront hausser leur niveau de jeu pour espérer prolonger leur aventure continentale.

Le Burkina Faso veut jouer un sale tour aux Eléphants

Deux ans après une élimination frustrante en huitièmes de finale face au Mali, le Burkina Faso retrouve ce stade de la compétition avec des certitudes renouvelées. Les Étalons ont dû composer avec un groupe relevé et ont concédé une courte défaite contre l’Algérie (1-0) lors de la deuxième journée, face à l’adversaire le plus redouté sur le papier. Cette contre-performance n’a toutefois pas freiné leur élan, les Burkinabè ayant assuré l’essentiel grâce à leurs succès face à la Guinée équatoriale (2-1) en ouverture et au Soudan (2-0) lors du dernier match. Arrivés à la Coupe d’Afrique des Nations avec une dynamique positive, les hommes de Brama Traoré sont déterminés à sortir les Eléphants de la compétition et passer au tour suivant.

Sur quelle chaine suivre le match Côte d'Ivoire - Burkina Faso

La rencontre entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso sera à suivre ce mardi 6 janvier 2026 à partir de 20h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c’est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming).

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Côte d'Ivoire - Burkina Faso

Africa Cup of Nations - CAN - Finale Stade de Marrakech

La rencontre entre la Cote d'Ivoire et le Burkina Faso se tient ce mardi 6 janvier 2025 à 20h, heure française, au Stade de Marrakech.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus
Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe de Cote d'Ivoire

La Côte d’Ivoire aborde la phase à élimination directe avec un effectif quasiment au complet et l’ambition de s’appuyer sur ses cadres. En grande forme durant la phase de groupes, Amad Diallo, désormais incontournable sous les couleurs de Manchester United, s’est illustré avec deux buts, confirmant son rôle majeur dans l’animation offensive ivoirienne. Au milieu, Franck Kessié s’apprête à franchir un cap symbolique en honorant sa 100ᵉ sélection avec les Éléphants, un repère fort de son importance dans le projet d’Emerse Faé. En défense, Guéla Doué s’est imposé comme un titulaire régulier sur le flanc droit, tandis que la charnière centrale, composée d’Evan Ndicka et d’Odilon Kossounou, apporte solidité et expérience. En sortie de banc, Evann Guessand et Jean-Philippe Krasso ont su se montrer décisifs, chacun trouvant le chemin des filets lors du dernier match de poule. En revanche, l’incertitude demeure autour de l’état physique de Vakoun Bayo, pressenti pour débuter en pointe.

Infos sur l'équipe de Burkina Faso

De son côté, le Burkina Faso avance avec plusieurs interrogations physiques à l’approche de ce rendez-vous décisif. Les Étalons ont notamment été touchés par les blessures de leur gardien titulaire Hervé Koffi et de l’attaquant Irié lors de la dernière rencontre de la phase de groupes, laissant planer le doute sur leur disponibilité. À ces absences potentielles s’ajoute le départ prématuré d’Aziz Ki, le milieu offensif du Wydad Casablanca ayant quitté le rassemblement pour des raisons personnelles. Sur le plan offensif, Bertrand Traoré et Dango Ouattara restent les principaux animateurs du jeu burkinabè. Les deux joueurs évoluant en Premier League n’ont toutefois pas encore trouvé le chemin des filets depuis le début de la compétition. Ouattara s’est néanmoins distingué par sa vision du jeu, délivrant deux passes décisives, dont la dernière à destination de Kouassi lors de l’ultime match de la phase de groupes.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations