Pronostic Côte d’Ivoire vs Burkina Faso 06/01/2026 : un duel qui pourrait durer

Notre expert en paris sportifs prévoit un match âpre entre les deux nations, qui pourrait bien se décider lors d'une séance de tirs au but riche en suspense.

Pronostic Côte d’Ivoire vs Burkina Faso : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Côte d’Ivoire vs Burkina Faso

Plus/Moins de 2,5 buts : Moins de 2,5 buts à une cote de 1.47 sur Winamax

Moins de 2,5 buts à une cote de Résultat (1N2) : Match nul à une cote de 3.25 sur Winamax

Match nul à une cote de Méthode de qualification : La Côte d’Ivoire aux tirs au but à une cote de 13.00 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Côte d’Ivoire 1-1 Burkina Faso

Pronostic des buteurs : Côte d’Ivoire - Amad Diallo ; Burkina Faso - Lassina Traoré

Des doutes planaient sur la capacité des champions en titre à conserver leur couronne. Lors de leur sacre à domicile en 2023, la Côte d’Ivoire avait parfois semblé miraculée, mais les Éléphants avaient tout de même fini par décrocher leur troisième étoile africaine.

Depuis le coup d'envoi du tournoi au Maroc, le scepticisme était encore de mise. Pourtant, les hommes d’Emerse Faé ont fait taire les critiques en sortant d'un groupe difficile avec un bilan parfait, surprenant ainsi de nombreux observateurs sur le continent.

Qualifiée en tête de sa poule, la Côte d’Ivoire arrive avec une dynamique solide. Les Éléphants ont désormais franchi la phase de groupes lors de 10 de leurs 11 dernières participations à la CAN.

De son côté, le Burkina Faso n'a encore jamais soulevé le trophée, mais reste une nation redoutée. Les Étalons sont réputés pour leur tempérament de "tueurs de géants" et leur capacité à briller dans les matchs à haute tension.

La troupe de Brama Traoré a terminé deuxième du Groupe E, ne concédant qu'une seule défaite face à l'Algérie. Leur régularité est impressionnante : ils ont atteint ce stade de la compétition lors de cinq de leurs six dernières apparitions à la CAN. Ils n'auront aucun complexe face aux champions en titre et pourraient bien être un véritable poison pour les Éléphants.

Les effectifs probables pour Côte d’Ivoire vs Burkina Faso

Composition attendue de Côte d’Ivoire : Fofana, Doué, Kossounou, Ndicka, Konan, Kessié, S. Fofana, Sangaré, Y. Diomandé, Diallo, Zaha.

Composition attendue de Burkina Faso : Nikiema, Badolo, Dayo, Tapsoba, Kouassi, Simporé, I. Touré, Ouattara, Zougrana, Minoungou, L. Traoré.

Historique de matchs fermés

Historiquement, les confrontations entre ces deux nations ne sont pas synonymes de festival offensif. Voir les deux équipes marquer est une rareté. Étant donné l'enjeu de cette phase à élimination directe, on peut s'attendre à une approche tactique prudente des deux côtés.

Quatre des cinq derniers matchs internationaux de la Côte d’Ivoire ont généré moins de trois buts. Sur cette période, les Éléphants n'ont inscrit que six buts pour trois encaissés. Ces statistiques annoncent un duel très serré.

Même constat pour les Étalons, dont les deux dernières sorties se sont soldées par moins de 2,5 buts. Sur l'ensemble de leur phase de poules, ils ont marqué quatre fois et encaissé deux buts. Cette tendance se confirme dans l'historique des confrontations directes : trois des quatre derniers duels se sont terminés avec deux buts ou moins.

Pronostic 1 Côte d’Ivoire vs Burkina Faso : Moins de 2,5 buts 1,47 sur Winamax

La peur de l'erreur

La tension entourant ce derby d'Afrique de l'Ouest suggère qu'aucune des deux équipes ne se livrera totalement. La priorité sera donnée à la solidité défensive. Notons que la Côte d’Ivoire n'a perdu qu'un seul de ses dix derniers matchs (7 victoires).

Le Burkina Faso est tout aussi difficile à manœuvrer. Leur défaite contre l'Algérie en poules est leur seul revers sur leurs neuf dernières rencontres internationales. La résilience ivoirienne, illustrée par leur récent succès renversant face au Gabon, fera face à la discipline burkinabè.

Si les Étalons ont remporté deux des trois derniers face-à-face, les deux rencontres les plus récentes (en 2022) se sont terminées sur un score de parité. Tout porte à croire qu'un nouveau nul au bout du temps réglementaire est fort probable.

Pronostic 2 Côte d’Ivoire vs Burkina Faso : Match nul 3,25 sur Winamax

Le spectre des tirs au but

Entre une Côte d’Ivoire déterminée à défendre son titre et un Burkina Faso expert en surprises, personne ne voudra s'exposer. Un nul à la fin du temps réglementaire ou des prolongations pourrait être l'issue logique, menant inévitablement à la loterie des tirs au but.

Les deux derniers 8es de finale de la Côte d’Ivoire se sont d'ailleurs décidés ainsi. Les Éléphants ont prouvé qu'ils savaient rester calmes, comme lors de leur match nul face au Cameroun plus tôt dans le tournoi.

Même en cas d'ouverture du score ivoirien, le Burkina Faso a les ressources pour revenir : aucune équipe n'a marqué plus de buts que les Étalons au-delà de la 70e minute (3 réalisations). Cependant, l'expérience des cadres ivoiriens pourrait faire pencher la balance lors de la séance fatidique.

Pronostic 3 Côte d’Ivoire vs Burkina Faso : La Côte d’Ivoire se qualifie aux tirs au but 13.00 sur Winamax

+