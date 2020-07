Coronavirus - L'équipe de Fuenlabrada provoque une vive polémique en Espagne

Fuenlabrada a fait le déplacement à la Corogne malgré la découverte d'un cas positif dans son effectif. À son arrivée : trois tests positifs de plus.

Candidat à la montée en , l'équipe de Fuenlabrada, évoluant en seconde division espagnole, devait affronter la Corogne, lundi. Finalement, cette rencontre a été reportée au 30 juillet prochain. Et pour cause, plusieurs cas positifs de coronavirus ont été découverts au sein de Fuenlabrada, contraignant les autorités à reporter le match.

"Avant l'apparition d'un cluster, l'équipe ne devait pas voyager le lundi​"

Néanmoins, la polémique est vive en ces dernières heures, alors que l'équipe du haut de tableau n'a pas respecté le protocole sanitaire en vigueur. En effet, le gouvernement espagnol, à travers le Conseil supérieur des sports (CSD), a vivement critiqué l'équipe de Fuenlabrada, qui a quand même fait le déplacement vers la Corogne malgré la découverte d'un cas positif le samedi 18 juillet à 22h30. De plus, l'équipe n'a pas informé les instances de la détection de ce cas positif.



Atlético - La direction à bout : Lemar poussé vers la sortie...

"Une communication fluide aurait dû être établie avec l'autorité sanitaire, estime l'équivalent du ministère des Sports. De plus, et conséquence plus grave, le club et la savaient le dimanche à 22h30 qu'il y avait trois tests positifs de plus", écrit ensuite le Conseil supérieur des spots, très remonté.

Plus d'équipes

"Avant l'apparition d'un cluster, l'équipe ne devait pas voyager le lundi, par principe élémentaire de prudence, y compris dans le cas où les tests PCR pratiqués ce dimanche étaient négatifs. Une grave erreur a été commise en entreprenant ce voyage : ceux qui avaient passé le test le lundi matin devaient rester isolés jusqu'à ce qu'ils connaissent le résultat", reproche enfin l'instance à l'équipe espagnole. Une mauvaise gestion des évènements qui pourrait coûter très cher sur le plan sanitaire.