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Abobakr El Mokadem

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Convoqué à la Juventus… Mourinho tranche le sort d'Ibrahim Díaz au Real Madrid

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Il brille au Mondial sous les couleurs du Maroc

Selon un article publié ce mardi dans la presse espagnole, l’entraîneur du Real Madrid, le Portugais José Mourinho, aurait tranché sur l’avenir du joueur marocain Ibrahim Díaz.

Depuis l’arrivée de « Special One » sur le banc madrilène, l’incertitude plane sur l’avenir de plusieurs éléments, dont le jeune Marocain, courtisé par la Juventus.

Ses performances remarquables lors de la Coupe du monde avec le Maroc, qui a mené son équipe jusqu’en quarts de finale, ont convaincu le technicien portugais.

Selon le site « Defensa Central », proche du Real Madrid, le joueur qui a délivré quatre passes décisives pour le Maroc lors de la Coupe du monde 2026 fait partie des plans de Mourinho.

 Le technicien portugais estime que le joueur est extrêmement utile et entend tirer le meilleur parti de son talent.

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