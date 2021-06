Conte prévoit une année de sabbatique «indésiré»

L'Italien a remporté le titre de Serie A à San Siro la saison dernière, mais prévoit de passer la campagne 2021-22 loin d'un banc de touche.

Antonio Conte a révélé qu'il prendrait une année sabbatique "non désirée" de son métier d'entraîneur lors de la saison 2021-2022, l'homme de 51 ans prévoyant une pause après avoir quitté l'Inter et avoir été lié à Tottenham sans succès. L'ancien entraîneur de la Juventus et de Chelsea a ramené le succès tant attendue du titre de Serie A à San Siro la saison dernière, avec la fin d'une période de disette de 11 ans pour les Nerazzurri.

Antonio Conte a pris la décision de quitter l'Inter Milan malgré ce succès en raison de ses opinions différentes avec son président et son propriétaire concernant l'avenir et la tournure à donner à son effectif, optant ç l'origine également pour un retour au football anglais en tant que successeur de Jose Mourinho dans le nord de Londres, et il cherche maintenant à recharger ses batteries au cours d'un congé sabbatique de 12 mois.

Antonio Conte a fait le point sur sa situation personnelle au micro de Radio Anch'io Sport : "Ce sera une année au cours de laquelle je vais essayer d'étudier et de continuer à enquêter sur certaines situations. Je veux profiter au maximum de cette situation indésirable, mais ça va, je vais profiter de la période pour être avec ma famille et regarder le football, qui évolue toujours et continue".

Conte touché par le malaise d'Eriksen

L'article continue ci-dessous

L'un des joueurs ayant remporté le titre de Serie A sous les ordres d'Antonio Conte la saison dernière était le meneur de jeu danois Christian Eriksen. L'ancien joueur de Tottenham est parti pour disputer l'Euro 2020 à la fin d'une campagne productive en Italie, mais il a subi un arrêt cardiaque lors de son premier match lors de ce tournoi face à la Finlande et n'est sorti que récemment de l'hôpital après avoir fait installer un défibrillateur cardiaque.

Antonio Conte a confessé avoir été touché par cet évènement : "Ce furent des moments horribles que j'ai vécus seul. Dans le monde du football, voir une telle situation vous fait vous sentir mal. J'ai eu la chance de vivre en contact étroit avec Christian et le voir [s'effondrer] les yeux ouverts m'a fait me sentir mal, ça m'a vraiment touché".

"Je suis heureux que cela ait été résolu, c'est la chose la plus importante. Je remercie tous les coéquipiers pour ce qu'ils ont fait et pour le sang-froid qu'ils ont eu. Nous devons être préparés et ceux qui sont intervenus l'étaient. Je souhaite que Christian reste calme, en famille, puis il y aura du temps pour d'autres évaluations. Le football vient plus tard", a conclu l'ancien entraîneur de l'Inter Milan qui va pouvoir penser à autre chose qu'au football cette année.