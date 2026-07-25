Contacts secrets et plan surprise : un géant européen fait les yeux doux à Bruno Fernandes

La Juventus a ouvert la porte aux surprises sur le marché des transferts estival, après avoir entamé des démarches pour explorer la possibilité de recruter le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, dans une opération qui figurerait parmi les plus marquantes du mercato si elle venait à aboutir. Malgré la difficulté de la mission, le club italien a déjà commencé à sonder l'entourage du joueur, alors même que Manchester United continue de travailler pour sécuriser son avenir grâce à un nouveau contrat.

La Juventus étudie une démarche ambitieuse en vue de s'attacher les services de Bruno Fernandes, capitaine de Manchester United, dans le cadre du plan de l'entraîneur Luciano Spalletti visant à renforcer la qualité technique et le leadership au sein de l'équipe.

Le milieu de terrain portugais, âgé de 31 ans, représente une cible idéale pour la direction du club italien, compte tenu de sa grande expérience, mais aussi de ses qualités créatives, de son sens du but et de sa personnalité de leader, autant d'éléments que la Juventus juge indispensables pour retrouver la lutte pour les titres.

Par ailleurs, le passé de Bruno Fernandes en Serie A avec les clubs de Novara, de l'Udinese et de la Sampdoria rend la question de son adaptation à l'ambiance du Calcio moins complexe que pour d'autres joueurs.

Contacts et obstacles freinant l'opération

Le site « CaughtOffside » a indiqué : « Bruno Fernandes est l'un des principaux milieux offensifs dont Frederic Massara, le directeur sportif de la Juventus, étudie la possibilité de recrutement durant la période des transferts estivale. »

Le rapport a ajouté que les dirigeants de la Juventus ont déjà pris contact avec les agents de Bruno Fernandes afin de s'enquérir de sa position et de la possibilité de conclure l'opération, une démarche qui reflète le sérieux de l'intérêt porté par le club italien à son recrutement.

Malgré l'intérêt de la Juventus, la conclusion de l'opération semble extrêmement difficile sur le plan financier, puisque Manchester United devrait réclamer une somme comprise entre 50 et 75 millions d'euros pour se séparer de son capitaine.

De plus, l'énorme salaire que perçoit Bruno Fernandes constitue un autre obstacle pour le club italien, ce qui rend la conclusion de l'opération compliquée au vu des données actuelles.

Un salaire record et une clause libératoire

Bruno entame la dernière année de son contrat avec Manchester United, le club disposant d'une option de prolongation pour une saison supplémentaire.

Malgré cela, les négociations relatives à la signature d'un nouveau contrat ont enregistré des progrès notables au cours de la dernière période, et tous les indicateurs laissent penser que le joueur est proche de poursuivre son parcours à Old Trafford.

Les dirigeants de Manchester United restent confiants dans leur capacité à régler le dossier de la prolongation et à conserver le capitaine de l'équipe pour des années supplémentaires.

Selon un rapport publié par le journal « The Sun », Bruno Fernandes reste déterminé à rester à Manchester United, malgré l'intérêt dont il fait l'objet de la part de plusieurs clubs.

Le rapport a précisé que les négociations se poursuivent pour améliorer les conditions du contrat de Bruno Fernandes, sans qu'un accord définitif n'ait été trouvé jusqu'à présent.

Le joueur perçoit actuellement un salaire hebdomadaire d'environ 375 000 livres sterling, tandis que son salaire augmentera, en cas de signature du nouveau contrat, pour approcher les 400 000 livres sterling par semaine, faisant de lui le joueur le mieux payé au sein de Manchester United.

Le rapport a également souligné que son contrat comporte une clause libératoire d'une valeur de 56 millions de livres sterling, concernant les clubs souhaitant le recruter en dehors de l'Angleterre.

Le scénario le plus probable

Bien que la surveillance de la situation du joueur par la Juventus semble une démarche logique, le transfert de Bruno Fernandes en Serie A durant cet été demeure une éventualité lointaine, notamment au vu de l'avancée des négociations de prolongation avec Manchester United.

La Juventus devra débourser une importante contrepartie financière, en plus d'un salaire colossal, pour convaincre Bruno Fernandes de tenter une nouvelle expérience, ce qui rend l'opération extrêmement compliquée.

De son côté, Manchester United est conscient de l'importance de conserver son capitaine, considéré comme l'un des éléments les plus marquants de l'équipe et le meneur de jeu le plus influent, en particulier dans la phase de reconstruction que traverse le club.

C'est pourquoi les dirigeants de Manchester United cherchent à régler le dossier de la prolongation dans les plus brefs délais, afin d'éviter toute surprise susceptible de rouvrir la porte aux spéculations sur l'avenir de la star portugaise, dont tous les indicateurs laissent penser que le maintien à Old Trafford reste l'option la plus probable jusqu'à présent.