Conflit israélo-palestinien : La LFP prend une décision forte

Le monde est sous le choc après les conflits en Israël et en Palestine, qui a connu plusieurs morts. La LFP prend une décision à cet effet.

La Ligue de Football Professionnel (LFP) ne restera pas insensible aux nombreux faits malheureux, qui ont semé la panique non seulement dans le football en particulier, mais aussi dans le monde entier en général ces derniers jours.

Une minute de silence en Ligue 1 et Ligue 2 ce weekend

De l’attentat terroriste de Dominique Bernard de même que les conflits en Israël et en Palestine en passant par les deux supporters suédois qui ont perdu la vie en marge de la rencontre Belgique-Suède dans une autre attaque terroriste, la Ligue de football professionnel prend ses mesures en France.

En effet, dans un communiqué sur son site officiel, ce mercredi 18 octobre 2023, l’instance dirigeante du championnat de France indique qu’une minute de silence sera observé ce weekend en mémoire des victimes desdits faits malheureux.

« La LFP et l'ensemble du football professionnel français s'uniront ce week-end afin de rendre hommage à Dominique Bernard, victime d'un attentat terroriste à Arras, aux deux supporters suédois qui ont perdu la vie en marge de la rencontre Belgique-Suède dans une autre attaque terroriste, ainsi qu'aux nombreuses victimes innocentes des tragiques évènements survenus en Israël et en Palestine », peut-on d’abord lire dans la note de la LFP.

« Avant le coup d'envoi des rencontres de la 9e journée de Ligue 1 Uber Eats et de la 11e journée de Ligue 2 BKT, une minute de recueillement sera observée en hommage à Dominique Bernard, professeur de français poignardé à mort vendredi 13 octobre au lycée Gambetta-Carnot, à Arras, aux deux supporters suédois venus assister au match de qualification pour l’Euro 2024 entre la Belgique et la Suède et assassinés par un terroriste à Bruxelles, mardi 16 octobre, ainsi qu’en hommage aux multiples victimes des dramatiques évènements survenus récemment en Israël et en Palestine », a ajouté la LFP dans son communiqué publié mercredi.

Une minute de silence sera donc observée, vendredi, au Stade Océane lors du match entre Le Havre AC et le RC Lens marquant l’ouverture de la neuvième journée de Ligue 1.