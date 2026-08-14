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Confirmation officielle ! Le transfert à plusieurs millions de Saïd El Mala au BVB a capoté

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S. El Mala

Borussia Dortmund s’est apparemment retiré de la course au jeune prodige Said El Mala. Le directeur général sportif Lars Ricken l’a confirmé au groupe de médias Funke.

« Said El Mala n’est pas un joueur du Borussia Dortmund et ne le deviendra pas non plus cet été. Nous avons mené ces derniers jours des discussions ouvertes avec les dirigeants du 1. FC Cologne, qui ont toutefois rejeté notre dernière offre. Le Borussia Dortmund ne soumettra pas de nouvelle offre et ne poursuivra pas davantage un transfert du joueur », a déclaré Ricken.

Le directeur général Carsten Cramer a déclaré à Bild : « Nous avons pris ensemble la décision réfléchie de ne plus soumettre de nouvelle offre. Nous avions formulé une offre que nous jugions très intéressante. Malgré toutes nos ambitions sportives, il est important pour nous que la raison économique ne passe pas au second plan. »

Les négociations entre Dortmund et Cologne s’étaient étirées pendant des semaines. Selon les médias, le BVB avait déjà échoué avec plusieurs offres, les Rhénans maintenant ainsi leur exigence d’une indemnité de transfert de 50 millions d’euros.

Ce n’est qu’en juillet 2025 qu’El Mala avait prolongé son contrat jusqu’au 30 juin 2030, sans clause libératoire. L’ailier a immédiatement convaincu à Cologne. Lors de sa première saison en Bundesliga, le joueur offensif a inscrit 13 buts et délivré cinq passes décisives.

Ricken confirme : le BVB se retire du dossier El Mala

« Said a un contrat de longue durée et nous n’avons aucune raison de céder le joueur », avait récemment déclaré le directeur général du FC, Thomas Kessler, avant d’ajouter : « Nous avons aussi dit que si quelque chose arrivait, dans des proportions convenant au 1. FC Cologne, et que nous voulions en discuter, nous le ferions aussi. »

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Depuis des mois, les rumeurs circulent au sujet de l’avenir d’El Mala. Selon des informations de presse, le joueur de 19 ans, qui n’avait pas été retenu pour la Coupe du monde par l’ancien sélectionneur Julian Nagelsmann malgré une forte saison, aurait auparavant déjà refusé une offre de Brentford FC, pensionnaire de la Premier League anglaise.

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