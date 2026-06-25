Composition probable de l'équipe nationale néerlandaise : Ronald Koeman effectue un seul changement

L’équipe nationale néerlandaise clôturera la phase de groupes du groupe F de la Coupe du monde dans la nuit de jeudi à vendredi, avec un coup d’envoi prévu à 1 h 00 face à la Tunisie. Le sélectionneur Ronald Koeman devrait effectuer un seul changement dans son onze de départ. La rencontre Pays-Bas – Tunisie sera retransmise en direct sur NPO 1.

Bart Verbruggen gardera les cages à Kansas City. Devant lui, Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk et Micky van de Ven (de droite à gauche) composeront la défense orange face à une Tunisie déjà éliminée.

Le milieu de terrain reste inchangé : Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders et Ryan Gravenberch, auteurs d’une prestation convaincante contre la Suède (5-1), auront l’occasion de confirmer leur forme.

Crysencio Summerville est préféré à Donyell Malen sur l’aile droite, ce dernier n’ayant toujours pas trouvé le chemin des filets depuis le début du tournoi. En attaque, Brian Brobbey, auteur d’un doublé face aux Suédois, conserve logiquement son poste d’avant-centre, tandis que Cody Gakpo, également double buteur, évoluera sur l’aile gauche.

Avec quatre points, les Néerlandais occupent la première place du groupe F devant le Japon, devancé grâce à une meilleure différence de buts (+7 contre +6). Toutefois, les Oranje pourraient tomber à la deuxième place si le Japon obtient un résultat supérieur face à la Suède que celui qu’obtiendra la sélection de Koeman contre la Tunisie. Une troisième place reste aussi envisageable en cas de défaite néerlandaise et de victoire suédoise.

Composition probable des Pays-Bas : Verbruggen ; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven ; De Jong, Reijnders, Gravenberch ; Summerville, Brobbey, Gakpo.