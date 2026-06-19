L’équipe nationale néerlandaise poursuivra sa Coupe du monde samedi à 19 h contre la Suède, qui a écrasé la Tunisie lors de son premier match en s’imposant 5-1. Selon Voetbalzone, le sélectionneur Ronald Koeman devrait aligner à Houston le même onze que dimanche dernier contre le Japon (2-2).

Bart Verbruggen n’a pas été irréprochable sur les buts japonais, mais Koeman lui maintient sa confiance. La défense orange, de droite à gauche, alignera Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk et Micky van de Ven.

Malgré les débats sur son positionnement, Frenkie de Jong conserve sa place dans l’entrejeu ; Ryan Gravenberch et Tijjani Reijnders complètent le trio axial.

Crysencio Summerville, buteur pour ses débuts en Coupe du monde, aura de nouveau sa chance. Sur le flanc gauche, Cody Gakpo animera le couloir, tandis que Donyell Malen occupera le poste de référence offensive. Memphis Depay devra encore se contenter d’un rôle de remplaçant.

Les Néerlandais comptent un point, tandis que les Suédois en totalisent déjà trois grâce à leur efficacité. Les deux nations se sont rencontrées à vingt reprises : neuf victoires pour les Oranje, sept pour la Suède et quatre matchs nuls.

Les Néerlandais concluront la phase de groupes vendredi à 1h du matin face à la Tunisie. Ils connaîtront alors leur adversaire pour les huitièmes de finale, à moins que l’aventure s’arrête net après seulement trois rencontres.

Composition probable des Pays-Bas : Verbruggen ; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven ; De Jong, Gravenberch, Reijnders ; Summerville, Malen, Gakpo.