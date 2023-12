Compos Borussia Dortmund - PSG, le choix fort de Luis Enrique !

Le PSG démarre contre le Borussia Dortmund, ce mercredi, avec Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola titulaires. Voici les compos officielles.

Le match de tous els dangers ! l'enjeu est immense pour le PSG qui risque d'être reversé en C3 en cas de contre-performance.

Et Paris va démarrer avec le même trio d'attaque que celui qui a été lancé contre Nantes en championnat (2-1). Bradley Barcola sera ainsi titularisé à gauche du trio offensif emmené par Kylian Mbappé.

Ce match va signer le retour en tant que titulaire de Warren Zaïre-Emery, de retour de blessure après avoir manqué le match nul contre Newcastle.

Pour rappel, le PSG, qui a déjà perdu à Newcastle et à Milan, est en effet dans l’obligation de s’imposer en Allemagne pour être certain de disputer les huitièmes de finale de la Ligue des champions et donc éviter d’échouer dès la phase de poules de la C1 pour la première fois depuis l’arrivée de QSI à la tête du club.

Dortmund - PSG, les compos officielles :

Kobel – Süle, Hummels (c), Schlotterbek, Bensebaini – Özcan, Sabitzer – Brandt, Reus, Bynoe-Gittens – Füllkrug.

PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez - Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha - Kolo Muani, Mbappé, Barcola.