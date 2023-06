La compo du PSG face à Clermont : Christophe Galtier fait des changements au milieu et en défense

Tactique, onze de départ, remplaçants, joueurs absents : découvrez la composition du Paris Saint-Germain face à Clermont.

Ce samedi 3 juin, à 21h00, le PSG reçoit Clermont Foot à l'occasion de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Déjà sacré champion de France, le PSG n'a plus rien à jouer tout comme Clermont qui a déjà assuré son maintien. Ce match, qui devait être synonyme de fête ne le sera pas après l'accident dont a été victime Sergio Rico, le gardien n°2 du PSG

De nombreux absents côté PSG

Pour cette rencontre, Christophe Galtier sera privé de plusieurs joueurs. Il y a bien sûr Sergio Rico, hospitalisé en Espagne, ainsi que Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Nordi Mukiele, Fabian Ruiz et Neymar qui sont blessés.

Christophe Galtier ne devrait pas procéder à un turn-over même si ce match n'a pas le moindre enjeu.

Le PSG devrait évoluer en 3-5-2 avec Gianluigi Donnarumma dans les buts. Devant le portier italien, on trouvera une défense à 3 avec Sergio Ramos, Marquinhos et Danilo Pereira qui viendra une nouvelle fois dépanner en défense et sera préféré à Bitshiabu, titulaire lors de la précédente journée.

Au milieu de terrain, Marco Verratti sera la sentinelle tandis que Vitinha et Renato Sanches seront positionnés en tant que milieux relayeurs.

Les couloirs seront animés par Achraf Hakimi à droite, de retour de suspension et préféré à Warren Zaïre-Emery et par Juan Bernat à gauche.

En attaque, Christophe Galtier fera confiance comme à son habitude à la doublette Messi/Mbappé.

Concernant Clermont, Pascal Gastien dispose d'un groupe au complet devrait aligner le onze suivant : M. Diaw – Seidu, Wieteska, Caufriez – Zeffane, J. Gastien, Gonalons, Borges – Khaoui, Maurer – Kyei.

L'équipe probable du PSG face à Clermont