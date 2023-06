PSG - Clermont : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

PSG - Clermont : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

C'est le dernier match de la saison. Une rencontre sans grand enjeu, si ce n'est pour les Clermontois de savoir exactement à quelle place ils termineront la saison. Pour Paris, c'est déjà acquis.

Paris pas vraiment à la fête

Le PSG a en effet officiellement validé le onzième sacre de son histoire la semaine passée en ramenant le point du nul de Strasbourg grâce notamment à un but de Lionel Messi. Avec quatre points d'avance sur Lens avant cette ultime journée, les Rouge et Bleu ne peuvent plus être rejoints et remportent donc un deuxième titre consécutif.

Pour autant, les sentiments risquent d'être partagés au Parc des Princes au vu du contexte, alors que Sergio Rico est toujours hospitalisé dans un état grave à Séville après un accident de cheval. Christophe Galtier a annoncé en conférence de presse qu'aucune célébration n'aurait lieu en raison de la situation du gardien.

Une dernière bonne note pour Clermont ?

Balayé par ce PSG que l'on imaginait alors inarrêtable lors de la première journée en août, Clermont a depuis réussi une magnifique campagne pour sa deuxième saison dans l'élite. A tel point que les protégés de Pascal Gastien peuvent s'offrir la huitième place de Ligue 1 s'ils font au moins aussi bien que Nice, qui défie l'OL. Assurés quoi qu'il arrive de terminer dans la première partie du tableau, les Auvergnats se verraient bien terminer avec une victoire de prestige dans la capitale.

Horaire et lieu du match PSG - Clermont

Ville : Paris

Paris Stade : Parc des Princes

Parc des Princes Heure : 21h00 heure française

Sur quelle chaîne TV voir PSG - Clermont ?

PSG-Clermont

Ligue 1

Samedi 3 juin

21h00 sur Canal+ Sport 360

Stream : MyCanal

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle du PSG et de Clermont

PSG : DVVVN

Clermont : VNVDV

Les équipes probables

XI de départ du PSG : Donnarumma – Danilo, Ramos, Bitshiabu – Hakimi, Vitinha, Verratti, Bernat – Messi, Ekitike, Mbappé.

XI de départ de Clermont : Diaw – Wieteska, Caufriez, Seidu – Zeffane, Gastien, Gonalons, Borges – Khaoui, Maurer – Kyei.