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Germany v Netherlands - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A3Getty Images Sport

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Commotion cérébrale… La star néerlandaise forfait face à la Suède

Pays-Bas vs Suède
Pays-Bas
Suède
Coupe du monde
Q. Timber
Pays-Bas
Suède

La Fédération néerlandaise de football a officialisé l’absence de Quinten Timber pour le match face à la Suède, samedi prochain, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Le compte officiel de la fédération sur X précise que le milieu de terrain souffre d’une légère commotion cérébrale, subie lors de la séance d’entraînement de jeudi.

Selon la chaîne néerlandaise NOS, la collision est survenue durant la partie à huis clos de la séance, sur la pelouse du Kansas City Current, à l’abri des regards des médias. 

Timmer était entré en jeu lors de la rencontre face au Japon, conclue sur le score de 2-2.

Timmer avait déjà été affecté par l’absence de son frère jumeau Yoren, forfait pour la Coupe du monde. 

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Tjaronn Kopmeiners, son coéquipier en sélection, a simplement évoqué un choc anodin à l’origine de cette blessure.

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