Comment utiliser l’application DAZN : toutes les façons d’accéder au meilleur du sport en streaming

Le guide GOAL pour utiliser l’appli DAZN : comment accéder au streaming sport (boxe, MMA, e-sport, rugby et plus encore).

Alors que l’été approche et que les championnats nationaux comme la Premier League touchent à leur fin, le football, lui, ne s’arrête pas. La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, la Gold Cup de la CONCACAF 2025 et bien d’autres rendez-vous sportifs majeurs (MMA, golf, rugby, boxe...) animeront les semaines à venir.

Et quoi de mieux pour suivre tous ces événements en direct que l’application DAZN ? Accessible, intuitive et disponible sur presque tous les appareils du quotidien, elle vous permet de regarder vos sports préférés en streaming, que ce soit à la maison, en déplacement… ou même discrètement au bureau (on ne dira rien à votre patron).

Si vous ne connaissez pas encore DAZN, pas de panique. GOAL vous accompagne pour tout comprendre : ce qu’est exactement cette plateforme de streaming sportif, ce qu’elle propose, combien ça coûte, et surtout sur quels appareils vous pouvez l’utiliser pour ne rien manquer de l’action.

Notre avis sur DAZN - Les meilleures offres pour regarder la NFL, la boxe, le football, le golf et bien plus encore

Qu'est-ce que l'application de streaming sportif DAZN ?

DAZN (prononcé "Dan Zone") est un service de streaming mondial over-the-top (OTT) avec une gamme impressionnante de sports à diffuser en direct ou à regarder à la demande, à un prix très compétitif. Avec des sports incluant le rugby, le golf, le football, les Esports et plus encore, leur atout majeur est leur couverture de la boxe, qui est sans doute la meilleure que l'on puisse acheter. Le fier 'Foyer Global Indisputé de la Boxe', propose plus de 185 combats en direct chaque année, ainsi qu'une quantité énorme de contenu lié qui en fait un choix populaire pour les amateurs de boxe du monde entier.

DAZN

Comment s'inscrire à l'application DAZN

Pour s'inscrire au service DAZN, les étapes sont très simples.

Tout d'abord, rendez-vous sur la page d'accueil de DAZN, ICI.

Cliquez sur l'onglet d'inscription en haut ou naviguez sur les pages de l'écran d'accueil jusqu'au sport spécifique que vous souhaitez, ce qui vous mènera ensuite à vos options d'abonnement.

Créez un compte en ajoutant vos informations personnelles.

Saisissez vos informations de paiement et continuez.

Une fois votre compte configuré, vous pourrez accéder immédiatement au contenu de DAZN.

Sur quels appareils puis-je accéder à l'application DAZN, et comment ?

Il existe plusieurs façons de regarder DAZN via l'application officielle, qui est compatible avec une grande variété d'appareils. De plus, il est vraiment simple de commencer sur n'importe lequel d'entre eux que vous pourriez avoir.

Que vous utilisiez une tablette, un téléphone mobile, une télévision ou une console de jeux, les mêmes étapes s'appliquent : allez sur la boutique d'applications disponible sur l'appareil, recherchez 'DAZN', téléchargez l'application, connectez-vous et c'est parti ! C'est vraiment aussi simple que ça. Les nouveaux clients devront tout d'abord s'inscrire, ce que nous vous expliquons plus tôt dans cet article.

Voici une liste complète de toutes les façons dont vous pouvez utiliser l'application DAZN pour regarder vos sports préférés en direct ou à la demande.

Téléviseurs smart Appareils de streaming Tablettes Téléphones mobiles Consoles de jeux Samsung Amazon Fire TV Tablette Amazon Fire Android Microsoft XBOX LG Fire Cube TV Tablette Android iPhone Sony PlayStation Sony Apple TV iPad Panasonic Chromecast Hisense Roku Philips Nvidia Shield TV Téléviseurs Android

Remarque : Certaines anciennes consoles de jeux de Microsoft et Sony peuvent ne pas être compatibles.

L'application DAZN propose une multitude de sports, avec une variété de ligues et de compétitions dans le cadre de ses services en direct et à la demande. Certains des sports les plus populaires sont listés ci-dessous, auxquels vous pouvez accéder sur l'un des appareils mentionnés ci-dessus.

Football américain Golf Boxe Snooker Football Basket-ball Fléchettes Sport automobile Sports extrêmes MMA Esport Rugby à XV



Et une liste de toutes les chaînes de sport de DAZN est la suivante.

DAZN 1 Unbeaten NFL Network PDC Darts Matchroom Boxing MotorVision TV Boxing TV PowerSports World Red Bull TV PLL Network ACL Cornhole TV Billiard TV

DAZN

Combien coûte un abonnement DAZN ?

Il y a un tarif standard abordable pour DAZN lui-même, soit mensuellement, soit annuellement.

DAZN propose trois principaux forfaits d'abonnement parmi lesquels choisir, en fonction du montant que vous souhaitez dépenser et, finalement, de ce qui fonctionne financièrement pour vous. Les trois abonnements DAZN sont les suivants.



Forfait Coût mensuel L'offre Unlimited 19,99€ L'offre Super Sports (abonnement annuel) 14,99€



De plus, la couverture du prochain FIFA Club World Cup cet été sera COMPLÈTEMENT GRATUITE lorsque vous vous inscrivez simplement sur DAZN !