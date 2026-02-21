Comment regarder le match de Major League Soccer opposant aujourd'hui le DC United au Philadelphia Union : diffusion en direct, chaîne de télévision et heure de début

Pour 2026, un abonnement Apple TV standard comprend désormais l'accès à tous les matchs de la MLS dans de nombreuses régions, ce qui rend inutile l'achat d'un supplément « Season Pass ». Consultez votre application Apple TV locale pour connaître les détails spécifiques à votre région.

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre partie du monde, vous pouvez être confronté à des restrictions géographiques. C'est là qu'un réseau privé virtuel (VPN) s'avère utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée et cryptée en ligne. En changeant virtuellement votre emplacement pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion et regarder votre équipe préférée en direct. Cliquez ici pour obtenir un guide étape par étape ou consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Ce choc de la Conférence Est marque le début d'une « nouvelle ère » pour le D.C. United, qui accueille son rival de l'I-95 pour le match d'ouverture de la saison 2026. L'enjeu est de taille : le Philadelphia Union arrive en tant que vainqueur du Supporters' Shield 2025, après avoir dominé cette rencontre avec un score cumulé impressionnant de 13-0 lors de leurs trois dernières rencontres. Cependant, les Black-and-Red ont subi un changement d'identité complet sous la houlette de leur nouvel entraîneur René Weiler, avec notamment la signature record de Louis Munteanu et l'acquisition de Tai Baribo qui, par un coup du destin, fait ses débuts à D.C. contre l'équipe de l'Union qu'il a menée au score la saison dernière. Alors que Philadelphie cherche à maintenir son emprise sur la rivalité après une victoire 5-0 en milieu de semaine en Champions Cup, D.C. United est désespéré de prouver que sa refonte hors saison a enfin comblé l'écart.

Heure du coup d'envoi du match DC United vs Philadelphia Union

Major League Soccer - MLS Audi Field

Le match d'aujourd'hui entre DC United et Philadelphia Union débutera le 22 février 2026 à 00h30.

Actualités et compositions des équipes

DC United vs Philadelphia Union Équipes probables Équipe probable Remplaçants Entraineur René Weiler Équipe probable Remplaçants Entraineur B. Carnell

Blessures et joueurs suspendus

Le D.C. United aborde cette saison 2026 méconnaissable, grâce à une refonte agressive pendant l'intersaison sous la houlette du nouveau manager René Weiler. La nouvelle qui fait la une est sans aucun doute Tai Baribo, qui semble vouloir hanter son ancien club immédiatement après son transfert très médiatisé de Philadelphie pour 4,6 millions de dollars. Il devrait mener l'attaque aux côtés de Louis Munteanu, la recrue la plus chère de l'histoire du club, formant ainsi un duo d'attaquants qui, espèrent les fans de D.C., effacera enfin le souvenir des difficultés offensives de l'année dernière. Cependant, les Black-and-Red ne sont pas sans obstacles ; ils devront disputer le premier match sans leur pilier défensif, Lucas Bartlett, qui reste sur la touche en raison d'une blessure au genou, tandis que le jeune talent Matai Akinmboni purge une suspension reportée de la saison 2025.

Le Philadelphia Union arrive à l'Audi Field avec la confiance du vainqueur en titre du Supporters' Shield, même s'il doit déjà jongler avec les exigences physiques d'une longue campagne en Coupe des champions de la CONCACAF. Alors que l'équipe est en pleine forme après une victoire 5-0 en milieu de semaine dans le championnat continental, l'entraîneur Bradley Carnell doit résoudre quelques casse-têtes tactiques en raison de l'absence prolongée de Quinn Sullivan. Du côté positif, la philosophie « priorité aux jeunes » de l'Union est en plein essor, avec Cavan Sullivan et Nathan Harriel, tous deux âgés de 16 ans, qui devraient jouer un rôle encore plus important cette saison. Avec Andre Blake reposé et prêt à reprendre sa place entre les poteaux, Philadelphie cherche à prouver que sa cohésion et son système bien établi peuvent venir à bout de la nouvelle équipe coûteuse de Washington.

Guide VPN étape par étape pour regarder DC United vs Philadelphia Union aujourd'hui

NordVPN

Téléchargement et installation: inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil. Connectez-vous à un serveur: ouvrez l'application et sélectionnez un emplacement de serveur où le match est diffusé (par exemple, si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder un flux américain, connectez-vous à un serveur américain). Videz le cache : il arrive parfois que votre navigateur conserve votre ancienne localisation. Videz vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement prend effet. Commencez le streaming : rendez-vous sur le site web et l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur votre téléphone ou votre ordinateur portable, c'est bien, mais les événements sportifs en direct méritent d'être regardés sur grand écran. Voici comment faire fonctionner le VPN sur votre téléviseur :