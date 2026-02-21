Comment regarder le match de Bundesliga Bayern Munich vs Eintracht Francfort aujourd'hui : diffusion en direct, chaîne de télévision et heure de début

Voici où trouver les diffusions en direct en anglais du match Bayern Munich vs Eintracht Francfort. GOAL vous fournit toutes les informations nécessaires pour regarder le match aujourd'hui.

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre partie du monde, vous risquez de vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un réseau privé virtuel (VPN) s'avère utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée et cryptée en ligne. En changeant virtuellement votre emplacement pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion et regarder votre équipe préférée en direct. Cliquez ici pour obtenir un guide étape par étape ou consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Heure du coup d'envoi du match Bayern Munich vs Eintracht Francfort

Bundesliga - Bundesliga Allianz Arena

Le match d'aujourd'hui entre le Bayern Munich et l'Eintracht Francfort débutera le 21 février 2026 à 14h30.

Aperçu du match

Getty Images

Le Bayern Munich, leader de la Bundesliga, accueille l'Eintracht Francfort à l'Allianz Arena ce samedi. Alors que le Rekordmeister compte six points d'avance en tête du classement, il affronte une équipe de Francfort en pleine renaissance sous la houlette d'un nouveau manager, dans un match qui pourrait être compliqué par les fortes chutes de neige en Bavière.

Le Bayern Munich cherche à maintenir son élan avant le grand « Der Klassiker » de la semaine prochaine contre le Borussia Dortmund. Les hommes de Vincent Kompany sont en grande forme, après avoir récemment battu le Werder Brême 3-0. Avec 57 points en 22 matchs et une différence de buts impressionnante de +63, ils restent les grands favoris à domicile.

L'Eintracht Francfort, actuellement 7e, semble avoir trouvé un second souffle sous la houlette de son nouvel entraîneur Albert Riera. Les Aigles ont mis fin à une série de matchs sans victoire en s'imposant 3-0 face au Borussia Mönchengladbach le week-end dernier. Bien qu'ils soient largement outsiders, la flexibilité tactique de Riera, notamment en utilisant l'arrière gauche Nathaniel Brown dans un rôle central « inversé », les rend beaucoup plus imprévisibles.

Actualités et compositions des équipes

Forme

Bilan des confrontations directes

Classement

Guide VPN étape par étape pour regarder Bayern Munich vs Eintracht Francfort aujourd'hui

NordVPN

Téléchargement et installation: inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil. Connectez-vous à un serveur: ouvrez l'application et sélectionnez un emplacement de serveur où le match est diffusé (par exemple, si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder un flux américain, connectez-vous à un serveur américain). Videz le cache : il arrive parfois que votre navigateur conserve votre ancienne localisation. Videz vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement prend effet. Commencez le streaming : rendez-vous sur le site web et l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur votre téléphone ou votre ordinateur portable, c'est bien, mais les événements sportifs en direct méritent d'être regardés sur grand écran. Voici comment faire fonctionner le VPN sur votre téléviseur :