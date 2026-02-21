Comment regarder le match de Bundesliga Bayern Munich vs Eintracht Francfort aujourd'hui : diffusion en direct, chaîne de télévision et heure de début

Voici où trouver les diffusions en direct en anglais du match Bayern Munich vs Eintracht Francfort. GOAL vous fournit toutes les informations nécessaires pour regarder le match aujourd'hui.
|États-Unis
|Fubo États-Unis
|Australie
|beIN Sports Australie
|Canada
|Fubo Canada
|Afrique du Sud / Afrique subsaharienne
|StarTimes World Football
|Malaisie
|beIN Sports Malaisie
|Moyen-Orient
|MBC Shahid
Comment regarder partout avec un VPN
Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre partie du monde, vous risquez de vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un réseau privé virtuel (VPN) s'avère utile.
Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée et cryptée en ligne. En changeant virtuellement votre emplacement pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion et regarder votre équipe préférée en direct. Cliquez ici pour obtenir un guide étape par étape ou consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.
Heure du coup d'envoi du match Bayern Munich vs Eintracht Francfort
Le match d'aujourd'hui entre le Bayern Munich et l'Eintracht Francfort débutera le 21 février 2026 à 14h30.
Aperçu du match
Getty Images
Le Bayern Munich, leader de la Bundesliga, accueille l'Eintracht Francfort à l'Allianz Arena ce samedi. Alors que le Rekordmeister compte six points d'avance en tête du classement, il affronte une équipe de Francfort en pleine renaissance sous la houlette d'un nouveau manager, dans un match qui pourrait être compliqué par les fortes chutes de neige en Bavière.
Le Bayern Munich cherche à maintenir son élan avant le grand « Der Klassiker » de la semaine prochaine contre le Borussia Dortmund. Les hommes de Vincent Kompany sont en grande forme, après avoir récemment battu le Werder Brême 3-0. Avec 57 points en 22 matchs et une différence de buts impressionnante de +63, ils restent les grands favoris à domicile.
L'Eintracht Francfort, actuellement 7e, semble avoir trouvé un second souffle sous la houlette de son nouvel entraîneur Albert Riera. Les Aigles ont mis fin à une série de matchs sans victoire en s'imposant 3-0 face au Borussia Mönchengladbach le week-end dernier. Bien qu'ils soient largement outsiders, la flexibilité tactique de Riera, notamment en utilisant l'arrière gauche Nathaniel Brown dans un rôle central « inversé », les rend beaucoup plus imprévisibles.
Actualités et compositions des équipes
Forme
Bilan des confrontations directes
Classement
Guide VPN étape par étape pour regarder Bayern Munich vs Eintracht Francfort aujourd'hui
NordVPN
- Téléchargement et installation: inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.
- Connectez-vous à un serveur: ouvrez l'application et sélectionnez un emplacement de serveur où le match est diffusé (par exemple, si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder un flux américain, connectez-vous à un serveur américain).
- Videz le cache : il arrive parfois que votre navigateur conserve votre ancienne localisation. Videz vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement prend effet.
- Commencez le streaming : rendez-vous sur le site web et l'application de votre diffuseur et profitez du match.
Comment regarder sur grand écran
Regarder sur votre téléphone ou votre ordinateur portable, c'est bien, mais les événements sportifs en direct méritent d'être regardés sur grand écran. Voici comment faire fonctionner le VPN sur votre téléviseur :
- Téléviseurs intelligents et Fire Stick : la plupart des téléviseurs et appareils Android, tels que l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV, disposent d'applications VPN natives. Il vous suffit de rechercher votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, de vous connecter et de vous connecter comme vous le feriez sur votre téléphone.
- Apple TV, Roku et consoles: ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN directes. La solution la plus simple consiste à utiliser Smart DNS ( généralement disponible dans les paramètres de votre compte VPN) ou à mettre en miroir/diffuser le flux depuis votre téléphone ou ordinateur portable connecté au VPN vers votre téléviseur.