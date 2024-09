Comment le Barça pense ramener Ansu Fati à son meilleur niveau

Villarreal vs FC Barcelone

Le Barça a un plan astucieux pour relancer Ansu Fati, cette saison.

La carrière d’Ansu Fati a connu une pente descendante ces dernières saisons. Révélé lors de la saison 2019-2020 avec le Barça, l’international espagnol a été freiné par les blessures ces dernières années. Revenu enfin jeudi dernier, Ansu Fati va être soumis à un traitement spécial du club catalan afin de retrouver pleinement la forme.

Hansi Flick patient avec Ansu Fati

Cela fait 13 mois qu’Ansu Fati n’avait plus porté le maillot du Barça. Prêté à Brighton la saison dernière, l’ailier de 21 ans n’a pu s’imposer en Premier League (4 buts en 27 matchs) et a donc fait son retour en Catalogne, cet été. Un temps mis sur la liste de transferts, Ansu Fati a été retenu par Hansi Flick qui a confiance au retour en forme de l’international espagnol. Le technicien allemand a d’ailleurs donné au joueur, ses premières minutes de la saison contre Monaco, jeudi dernier (défaite 2-1). Mais Hansi Flick ne veut pas se précipiter et compte laisser du temps à Ansu Fati de recouvrer la plénitude de ses capacités physiques.

L'article continue ci-dessous

« Nous espérons voir sa meilleure version. Après une blessure, il faut un certain temps pour revenir. Nous communiquons très bien avec lui, le staff médical et le préparateur physique. Nous voulons lui offrir du temps de jeu car il en a besoin avant redevenir titulaire. De ce que j'ai vu, je pense qu'il est désormais à un autre niveau et il peut beaucoup nous apporter », a confié l’ancien coach du Bayern Munich en conférence de presse, ce samedi.

Le plan génial du Barça pour relancer Ansu Fati

Si Ansu Fati a mis autant de temps avant d’avoir ses premières minutes cette saison, c’est bien évidemment parce qu’il était à l’infirmerie. L’hispano-bissaoguinéen avait été touché au pied droit lors d’un entrainement en juillet. Un nouveau physique qui n’a visiblement pas altéré la confiance de Hansi Flick vis-à-vis du joueur. Le technicien allemand a même élaboré un plan spécial avec son staff pour remettre, très vite, Ansu Fati sur pied, comme le révèle Sport, ce samedi.

Une stratégie qui serait marquée par « un travail physique idéal et sur-mesure ainsi que des conseils personnels » de Hansi Flick qui suit en personne la progression du joueur. Le plan étant déjà en marche, Ansu Fati devrait avoir plus de minutes face à Villarreal, dimanche (18h30) afin de se mettre davantage en jambes.