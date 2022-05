Comment jouer gratuitement à FIFA 22 sur Playstation ?

Tous les joueurs qui n'ont pas encore investi dans FIFA 22 peuvent maintenant se préparer à jouer gratuitement au célèbre simulateur de football, rendu disponible sur PlayStation Plus. En effet, les dernières sorties sur cette plateforme pour le mois de mai 2022 ont été dévoilées. Parmi les jeux ajoutés au service d'abonnement figure une offre intéressante.

FIFA 22 parmi les jeux gratuits

Et c'est peu de le dire, puisque Sony a annoncé sur le PlayStation Blog officiel de la société que FIFA 22 sera disponible gratuitement. Cette déclaration se lit comme suit : "Les membres du PlayStation Plus pourront profiter de FIFA 22, Tribes of Midgard et Curse of the Dead Gods à partir du mardi 3 mai, date à laquelle les trois jeux pourront être ajoutés à leur ludothèque. Le programme de ce mois-ci comprend également un pack bonus FIFA 22 FUT, exclusif à PlayStation Plus."

"Les membres de PlayStation Plus peuvent lancer leur toute nouvelle Ultimate Team ou renforcer leur équipe existante grâce au pack PlayStation Plus FUT pour FIFA 22 Ultimate Team. Ce pack comprend 11 joueurs classés 82 ou plus pour vous aider à constituer l'équipe de vos rêves dans FIFA 22 Ultimate Team, ainsi qu'un choix de joueurs de prêt Icon Moments, vous permettant de choisir entre certains des meilleurs ballers de l'histoire et d'ajouter l'un des trois à votre équipe pour cinq matchs".

Quels autres jeux sont disponibles gratuitement ?

La franchise FIFA pourrait subir un sérieux lifting en 2022, EA Sports étant pressenti pour rompre ses liens avec l'instance dirigeante du football mondial et voler de ses propres ailes. Cela signifierait un changement évident du nom du jeu, mais une base de fans fidèles s'est déjà constituée. Il a également été question que la dernière production d'EA soit gratuite, car elle s'aligne sur les jeux concurrents. Pour rappel, le jeu eFootball de Konami (anciennement Pro Evolution Soccer ou PES) est déjà disponible pour les utilisateurs sans coût initial.