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Comment acheter des billets pour le Philadelphia Union : calendrier MLS 2026, venue de Messi, prix et plus encore

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Philadelphia Union

Ne manquez pas votre chance de voir en action les équipes surprises de MLS de cette saison

Le Philadelphia Union monte en puissance au meilleur moment. Après un début lent dans la campagne 2026 de MLS, l’équipe de Bradley Carnell reste sur quatre victoires de suite, dont un succès renversant contre le New York City FC, et c’est désormais le plus grand rendez-vous de sa saison jusqu’ici qui se profile.

Lionel Messi et l’Inter Miami se déplacent à Subaru Park le mercredi 19 août, quelques jours seulement après le retour de l’Argentin après la finale de la Coupe du monde, pour ce qui est de très loin le billet le plus recherché de l’année à Chester. Au-delà de cela, il reste encore huit matches à domicile tandis que le tenant du Supporters' Shield vise un nouveau long parcours en play-offs.

La demande sera énorme pour les grandes affiches, alors GOAL vous explique comment réserver vos places pour les prochaines rencontres du Philadelphia Union, notamment où les acheter et combien elles coûteront.

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Quels sont les prochains matches du Philadelphia Union ?

Retrouvez ci-dessous les matches restants du Philadelphia Union en saison régulière de MLS 2026 :

Major League Soccer
Philadelphia Union crest
Philadelphia Union
PHI
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
DateMatchStadeBillets
mer. 19 août, 19 h 30 ETPhiladelphia Union vs Inter MiamiSubaru Park, ChesterBillets
dim. 23 août, 20 h 30 ETAustin FC vs Philadelphia UnionQ2 Stadium, AustinBillets
sam. 29 août, 19 h 30 ETNew York Red Bulls vs Philadelphia UnionSports Illustrated Stadium, HarrisonBillets
sam. 5 sept., 19 h 30 ETPhiladelphia Union vs CF MontrealSubaru Park, ChesterBillets
mer. 9 sept., 19 h 30 ETPhiladelphia Union vs FC CincinnatiSubaru Park, ChesterBillets
lun. 14 sept., 21 h ETSan Diego FC vs Philadelphia UnionSnapdragon Stadium, San DiegoBillets
dim. 20 sept., 20 h 30 ETSporting Kansas City vs Philadelphia UnionChildren's Mercy Park, Kansas CityBillets
sam. 26 sept., 19 h 30 ETPhiladelphia Union vs Orlando CitySubaru Park, ChesterBillets
sam. 10 oct., 19 h 30 ETPhiladelphia Union vs Real Salt LakeSubaru Park, ChesterBillets
jeu. 15 oct., 20 h 30 ETChicago Fire vs Philadelphia UnionSoldier Field, ChicagoBillets
sam. 17 oct., 14 h 30 ETPhiladelphia Union vs Charlotte FCSubaru Park, ChesterBillets
sam. 24 oct., 19 h 30 ETPhiladelphia Union vs New England RevolutionSubaru Park, ChesterBillets
jeu. 29 oct., 20 h 30 ETNashville SC vs Philadelphia UnionGeodis Park, NashvilleBillets
sam. 31 oct., 14 h ETFC Cincinnati vs Philadelphia UnionTQL Stadium, CincinnatiBillets
sam. 7 nov., 17 h ETPhiladelphia Union vs Toronto FCSubaru Park, ChesterBillets

Comment acheter des billets pour le Philadelphia Union

Le moyen le plus simple et le plus fiable d’acheter des billets pour le Philadelphia Union est de passer par StubHub, où des billets vérifiés sont disponibles pour tous les matches restants à domicile comme à l’extérieur, où les prix sont mis à jour en direct et où vous pouvez comparer les places dans l’ensemble du stade avant d’acheter.

Que vous cherchiez un billet pour un seul match lors d’une discrète soirée en semaine ou des places de dernière minute pour les plus grandes affiches de la saison, StubHub propose des options dans toutes les gammes de prix. Pour les rencontres à forte demande comme la venue de l’Inter Miami, acheter le plus tôt possible vous offre le plus large choix de sections et les meilleurs prix avant que l’offre ne se resserre.

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Combien coûtent les billets pour le Philadelphia Union ?

Pour les matches classiques de saison régulière à Subaru Park, les billets du Philadelphia Union coûtent généralement entre 40 et 80 USD, avec des prix qui varient selon l’adversaire, le jour de la semaine et votre place assise ou debout dans le stade.

Les grandes affiches racontent une autre histoire. Les billets pour la venue de l’Inter Miami affichent une prime importante, comme partout où joue Messi, il faut donc s’attendre à des prix bien supérieurs à la fourchette habituelle pour cette rencontre. Sur StubHub, les prix des matches restants fluctuent selon la demande, et les places les moins chères pour les plus grandes soirées sont les premières à disparaître, ce qui fait d’un achat anticipé le choix le plus judicieux.

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À quoi s’attendre du Philadelphia Union en 2026 ?

Le Union aborde cette série de matches en tant que tenant du Supporters' Shield, après avoir terminé en tête de la saison régulière 2025 avec 66 points et le plus petit nombre de buts encaissés en MLS sous les ordres de l’entraîneur principal Bradley Carnell. La campagne 2026 a démarré lentement, mais la formule qui lui a permis de remporter le Shield, une défense organisée, des attaques verticales rapides et un public infatigable à domicile, s’est remise à fonctionner avec quatre victoires consécutives avant le choc face à Miami.

Le calendrier restant offre plusieurs dates à cocher pour les supporters. La soirée Messi du 19 août est évidemment l’affiche principale, mais la fin de saison comprend aussi deux rencontres contre le poids lourd de la Conférence Est, le FC Cincinnati, un déplacement de rivalité chez les New York Red Bulls et une dernière réception de Toronto le 7 novembre qui pourrait avoir des implications pour le classement en vue des play-offs.

À Subaru Park, attendez-vous à entendre le River End donner de la voix. Le groupe de supporters Sons of Ben transforme chaque match à domicile en événement, et lorsque Doop retentit après un but du Union, il existe peu de meilleures ambiances en MLS.

Histoire de Subaru Park

Subaru Park est un stade de football de 18 500 places dédié au soccer à Chester, en Pennsylvanie, situé à côté du Commodore Barry Bridge sur le front de mer, le long du fleuve Delaware. L’enceinte est le domicile du Philadelphia Union depuis son ouverture en 2010.

La conception compacte du stade permet à chaque place d’être proche du terrain, ce qui explique en grande partie pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs endroits pour regarder du soccer aux États-Unis. Outre le football, Subaru Park a accueilli de nombreux matches de rugby à XV, dont des rencontres universitaires, un match de Premiership anglaise entre Newcastle Falcons et les Saracens, ainsi qu’une rencontre internationale entre les États-Unis et les Maori All Blacks.

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