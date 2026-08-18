Le Philadelphia Union monte en puissance au meilleur moment. Après un début lent dans la campagne 2026 de MLS, l’équipe de Bradley Carnell reste sur quatre victoires de suite, dont un succès renversant contre le New York City FC, et c’est désormais le plus grand rendez-vous de sa saison jusqu’ici qui se profile.

Lionel Messi et l’Inter Miami se déplacent à Subaru Park le mercredi 19 août, quelques jours seulement après le retour de l’Argentin après la finale de la Coupe du monde, pour ce qui est de très loin le billet le plus recherché de l’année à Chester. Au-delà de cela, il reste encore huit matches à domicile tandis que le tenant du Supporters' Shield vise un nouveau long parcours en play-offs.

La demande sera énorme pour les grandes affiches, alors GOAL vous explique comment réserver vos places pour les prochaines rencontres du Philadelphia Union, notamment où les acheter et combien elles coûteront.

Quels sont les prochains matches du Philadelphia Union ?

Retrouvez ci-dessous les matches restants du Philadelphia Union en saison régulière de MLS 2026 :

Date Match Stade Billets mer. 19 août, 19 h 30 ET Philadelphia Union vs Inter Miami Subaru Park, Chester Billets dim. 23 août, 20 h 30 ET Austin FC vs Philadelphia Union Q2 Stadium, Austin Billets sam. 29 août, 19 h 30 ET New York Red Bulls vs Philadelphia Union Sports Illustrated Stadium, Harrison Billets sam. 5 sept., 19 h 30 ET Philadelphia Union vs CF Montreal Subaru Park, Chester Billets mer. 9 sept., 19 h 30 ET Philadelphia Union vs FC Cincinnati Subaru Park, Chester Billets lun. 14 sept., 21 h ET San Diego FC vs Philadelphia Union Snapdragon Stadium, San Diego Billets dim. 20 sept., 20 h 30 ET Sporting Kansas City vs Philadelphia Union Children's Mercy Park, Kansas City Billets sam. 26 sept., 19 h 30 ET Philadelphia Union vs Orlando City Subaru Park, Chester Billets sam. 10 oct., 19 h 30 ET Philadelphia Union vs Real Salt Lake Subaru Park, Chester Billets jeu. 15 oct., 20 h 30 ET Chicago Fire vs Philadelphia Union Soldier Field, Chicago Billets sam. 17 oct., 14 h 30 ET Philadelphia Union vs Charlotte FC Subaru Park, Chester Billets sam. 24 oct., 19 h 30 ET Philadelphia Union vs New England Revolution Subaru Park, Chester Billets jeu. 29 oct., 20 h 30 ET Nashville SC vs Philadelphia Union Geodis Park, Nashville Billets sam. 31 oct., 14 h ET FC Cincinnati vs Philadelphia Union TQL Stadium, Cincinnati Billets sam. 7 nov., 17 h ET Philadelphia Union vs Toronto FC Subaru Park, Chester Billets

Comment acheter des billets pour le Philadelphia Union

Le moyen le plus simple et le plus fiable d’acheter des billets pour le Philadelphia Union est de passer par StubHub, où des billets vérifiés sont disponibles pour tous les matches restants à domicile comme à l’extérieur, où les prix sont mis à jour en direct et où vous pouvez comparer les places dans l’ensemble du stade avant d’acheter.

Que vous cherchiez un billet pour un seul match lors d’une discrète soirée en semaine ou des places de dernière minute pour les plus grandes affiches de la saison, StubHub propose des options dans toutes les gammes de prix. Pour les rencontres à forte demande comme la venue de l’Inter Miami, acheter le plus tôt possible vous offre le plus large choix de sections et les meilleurs prix avant que l’offre ne se resserre.

Combien coûtent les billets pour le Philadelphia Union ?

Pour les matches classiques de saison régulière à Subaru Park, les billets du Philadelphia Union coûtent généralement entre 40 et 80 USD, avec des prix qui varient selon l’adversaire, le jour de la semaine et votre place assise ou debout dans le stade.

Les grandes affiches racontent une autre histoire. Les billets pour la venue de l’Inter Miami affichent une prime importante, comme partout où joue Messi, il faut donc s’attendre à des prix bien supérieurs à la fourchette habituelle pour cette rencontre. Sur StubHub, les prix des matches restants fluctuent selon la demande, et les places les moins chères pour les plus grandes soirées sont les premières à disparaître, ce qui fait d’un achat anticipé le choix le plus judicieux.

À quoi s’attendre du Philadelphia Union en 2026 ?

Le Union aborde cette série de matches en tant que tenant du Supporters' Shield, après avoir terminé en tête de la saison régulière 2025 avec 66 points et le plus petit nombre de buts encaissés en MLS sous les ordres de l’entraîneur principal Bradley Carnell. La campagne 2026 a démarré lentement, mais la formule qui lui a permis de remporter le Shield, une défense organisée, des attaques verticales rapides et un public infatigable à domicile, s’est remise à fonctionner avec quatre victoires consécutives avant le choc face à Miami.

Le calendrier restant offre plusieurs dates à cocher pour les supporters. La soirée Messi du 19 août est évidemment l’affiche principale, mais la fin de saison comprend aussi deux rencontres contre le poids lourd de la Conférence Est, le FC Cincinnati, un déplacement de rivalité chez les New York Red Bulls et une dernière réception de Toronto le 7 novembre qui pourrait avoir des implications pour le classement en vue des play-offs.

À Subaru Park, attendez-vous à entendre le River End donner de la voix. Le groupe de supporters Sons of Ben transforme chaque match à domicile en événement, et lorsque Doop retentit après un but du Union, il existe peu de meilleures ambiances en MLS.

Histoire de Subaru Park

Subaru Park est un stade de football de 18 500 places dédié au soccer à Chester, en Pennsylvanie, situé à côté du Commodore Barry Bridge sur le front de mer, le long du fleuve Delaware. L’enceinte est le domicile du Philadelphia Union depuis son ouverture en 2010.

La conception compacte du stade permet à chaque place d’être proche du terrain, ce qui explique en grande partie pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs endroits pour regarder du soccer aux États-Unis. Outre le football, Subaru Park a accueilli de nombreux matches de rugby à XV, dont des rencontres universitaires, un match de Premiership anglaise entre Newcastle Falcons et les Saracens, ainsi qu’une rencontre internationale entre les États-Unis et les Maori All Blacks.