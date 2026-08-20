Comment acheter des billets pour la MLS 2026 : week-end d’ouverture de la Major League Soccer, calendrier, prix et plus encore

Les billets pour la MLS 2026 commencent à partir de 15 $ sur StubHub, avec l’ensemble des 30 clubs de la ligue couverts alors que la saison régulière se poursuit jusqu’au Decision Day du 7 novembre, avant les play-offs à partir du 18 novembre. La saison a repris à la mi-juillet après une rare pause en cours de saison pour la Coupe du monde de la FIFA, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et la dernière ligne droite est désormais bien lancée.

L’Inter Miami aborde la seconde moitié de la campagne en tant que champion en titre, avec Lionel Messi toujours comme principale attraction de la ligue, tandis qu’Atlanta United continue d’attirer les plus grosses affluences en MLS. GOAL fait le point sur le calendrier, les prix et l’endroit exact où acheter des billets pour la MLS 2026 dès maintenant.

Quand a lieu la MLS 2026 ?

Phase Dates Saison régulière 21 février - 7 novembre 2026 Pause Coupe du monde 25 mai - 16 juillet 2026 Play-offs 18 novembre - 18 décembre 2026 Équipes 30 (15 dans la Conférence Est, 15 dans la Conférence Ouest) Format 34 matches de saison régulière par équipe ; les play-offs se jouent à élimination directe Lieu États-Unis et Canada

Les rencontres de MLS de ce week-end :

Date et heure Match Lieu Billets sam. 22 août, 19h30 Charlotte FC vs D.C. United Bank of America Stadium (Charlotte) Billets sam. 22 août, 19h30 Inter Miami CF vs Toronto FC Miami Freedom Park (Fort Lauderdale) Billets sam. 22 août, 19h30 LAFC vs Portland Timbers BMO Stadium (Los Angeles) Billets sam. 22 août, 19h30 Orlando City SC vs Real Salt Lake Inter&Co Stadium (Orlando) Billets sam. 22 août, 19h30 New York Red Bulls vs Chicago Fire FC Red Bull Arena (Harrison) Billets sam. 22 août, 19h30 CF Montréal vs LA Galaxy Stade Saputo (Montréal) Billets sam. 22 août, 20h30 Austin FC vs Philadelphia Union Q2 Stadium (Austin) Billets sam. 22 août, 20h30 Nashville SC vs Columbus Crew GEODIS Park (Nashville) Billets sam. 22 août, 20h30 St. Louis CITY SC vs Houston Dynamo Energizer Park (St. Louis) Billets sam. 22 août, 21h30 Vancouver Whitecaps FC vs FC Dallas BC Place (Vancouver) Billets sam. 22 août, 22h30 San Diego FC vs Colorado Rapids Snapdragon Stadium (San Diego) Billets sam. 22 août, 22h30 San Jose Earthquakes vs Minnesota United FC PayPal Park (San Jose) Billets dim. 23 août, 16h30 New England Revolution vs New York City FC Gillette Stadium (Foxborough) Billets dim. 23 août, 19h Atlanta United FC vs Sporting Kansas City Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Billets

Les heures de coup d’envoi sont celles publiées et peuvent évoluer à l’approche de la date, alors vérifiez l’horaire exact sur votre billet. Le calendrier complet de la saison jusqu’au Decision Day est disponible via le lien ci-dessus.

Où acheter des billets pour la MLS 2026

StubHub regroupe les 30 clubs de MLS au même endroit, ce qui évite d’avoir à consulter 30 sites d’équipes différents.

Une seule recherche, tous les clubs. Filtrez par équipe, adversaire, fourchette de prix ou section de places sans quitter la page.

Filtrez par équipe, adversaire, fourchette de prix ou section de places sans quitter la page. Affiches qui se vendent vite. Les grandes affiches, surtout celles impliquant l’Inter Miami, se vendent le plus rapidement, donc mieux vaut acheter tôt.

Les grandes affiches, surtout celles impliquant l’Inter Miami, se vendent le plus rapidement, donc mieux vaut acheter tôt. Garantie FanProtect. Obtenez un billet valide ou soyez remboursé.

Obtenez un billet valide ou soyez remboursé. Livraison mobile instantanée. Les billets sont transférés directement sur votre téléphone, idéal pour les achats de dernière minute le jour du match.

Les billets sont transférés directement sur votre téléphone, idéal pour les achats de dernière minute le jour du match. Prévente ou revente. Certains clubs offrent aux abonnés un accès anticipé aux matches à domicile avant l’ouverture de la vente générale ; StubHub est la solution la plus rapide une fois cette fenêtre passée, ou pour des places visiteurs difficiles à obtenir.

Certains clubs offrent aux abonnés un accès anticipé aux matches à domicile avant l’ouverture de la vente générale ; StubHub est la solution la plus rapide une fois cette fenêtre passée, ou pour des places visiteurs difficiles à obtenir. Hospitalité. Des offres premium, y compris en bord de terrain et en loge, sont disponibles pour les grandes affiches.

Combien coûtent les billets pour la MLS 2026 ?

Type de billet Prix Le moins cher disponible À partir de 15 $ ( Moyenne de la ligue, saison régulière 25 $-50 $ Grandes affiches ou rivalités Au-dessus de la moyenne, varie selon le match Play-offs Les plus chers de la saison

Ce qui fait varier le prix :

Emplacement de la place. Les sections au bord du terrain et VIP coûtent nettement plus cher que les places en tribune supérieure.

Les sections au bord du terrain et VIP coûtent nettement plus cher que les places en tribune supérieure. Adversaire et forme du moment. Les matches à domicile de l’Inter Miami, construits autour de Messi, figurent régulièrement parmi les plus chers et les plus rapidement complets.

Les matches à domicile de l’Inter Miami, construits autour de Messi, figurent régulièrement parmi les plus chers et les plus rapidement complets. Taille du stade. Les plus grandes enceintes comme le Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta offrent une gamme de prix plus large que les stades plus petits dédiés au football.

Tout ce qu’il faut savoir sur la MLS 2026

L’Inter Miami est le champion en titre de la MLS Cup, après avoir battu Vancouver 3-1 en décembre pour remporter son premier titre dans la ligue. Lionel Messi a remporté le Soulier d’or avec 29 buts ainsi qu’un deuxième trophée de MVP consécutif, devenant le premier joueur de l’histoire de la MLS à gagner deux titres de MVP de suite. Miami a perdu Jordi Alba et Sergio Busquets durant l’intersaison, mais a recruté le gardien de l’année 2025 Dayne St. Clair ainsi que l’attaquant mexicain Germán Berterame.

Atlanta United a une nouvelle fois attiré les plus grosses affluences en MLS la saison dernière, avec une moyenne de plus de 43 000 spectateurs au Mercedes-Benz Stadium, dont 65 520 pour un seul match de la 1re journée contre le CF Montréal, ce qui reste l’une des plus fortes affluences sur un match dans la ligue cette saison.

La MLS a interrompu la saison régulière pendant sept semaines, du 25 mai au 16 juillet, pendant que la Coupe du monde de la FIFA se disputait aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avant une reprise à la mi-juillet. La saison régulière se poursuit désormais jusqu’au Decision Day du 7 novembre, avec des play-offs ensuite du 18 novembre au 18 décembre.

Tout ce qu’il faut savoir sur les stades

L’Inter Miami joue désormais au Miami Freedom Park, son nouveau stade dédié au football de 25 000 places à Fort Lauderdale, inauguré en avril 2026 et qui a remplacé son ancien domicile du Chase Stadium.

Les stades de MLS varient énormément en taille, des enceintes dédiées au football pouvant accueillir environ 18 000 à 25 000 spectateurs, comme le Q2 Stadium à Austin et le GEODIS Park à Nashville, jusqu’aux enceintes au format NFL pour les plus grosses attractions de la ligue, dont le Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. Vérifiez toujours le stade précis, le plan de salle et la capacité sur votre annonce StubHub avant d’acheter, car la taille et la configuration des stades varient fortement d’un marché à l’autre.