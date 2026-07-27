Quel que soit le nom que vous lui donnez, qu’il s’agisse de la Carabao Cup, de l’EFL Cup ou de la League Cup, cette compétition offre toujours un suspense intense et des souvenirs de football inoubliables.

La quête de gloire dans cette édition de la Carabao Cup, qui s’achèvera avec la finale à Wembley le 21 mars, débutera véritablement en août. Vous pouvez faire partie de cette compétition exaltante en réservant des places pour les prochains matches, avec d’anciens clubs de Premier League comme West Ham, Wolves et Burnley impliqués dès le premier tour.

Laissez GOAL vous présenter toutes les informations essentielles à connaître sur les billets de la Carabao Cup, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Calendrier de la Carabao Cup 2026/27

Tour Date(s) Billets Tour préliminaire 1-3 août Billets 1er tour 7-9 août Billets 2e tour semaine du 24 août Billets 3e tour semaines des 7 et 14 septembre Billets 4e tour semaine du 26 octobre Billets Quarts de finale semaine du 14 décembre Billets Demi-finales (aller) semaine du 11 janvier Billets Demi-finales (retour) semaine du 1er février Billets Finale dimanche 21 mars Billets

Comment acheter des billets pour la Carabao Cup

L’achat de billets directement sur les sites officiels des clubs est généralement considéré comme la méthode la plus sûre pour obtenir des billets de Carabao Cup. Réserver tôt est essentiel, les abonnés et les membres enregistrés ayant généralement les meilleures chances de décrocher des places. Les billets de Carabao Cup ne sont pas automatiquement inclus dans le prix de l’abonnement d’une équipe, mais les abonnés, ainsi que les membres du club, bénéficient normalement de périodes d’accès prioritaire pour acheter leurs places.

En plus d’offrir aux supporters la possibilité de vivre une affiche palpitante en semaine sous les projecteurs, la Carabao Cup donne aussi à beaucoup une rare occasion de voir leur équipe à l’œuvre. Il devient de plus en plus difficile pour les supporters de mettre la main sur des billets de Premier League, donc ces rencontres de coupe représentent une possible alternative pour certains.

En plus de l’achat de billets de Carabao Cup par les canaux officiels, les supporters ont aussi la possibilité d’en obtenir sur le marché secondaire. StubHub est l’un des principaux vendeurs pour ceux qui cherchent à acheter des billets par des voies alternatives.

Combien coûtent les billets pour la Carabao Cup ?

Sans surprise, la demande pour les billets de Carabao Cup augmente à mesure que la compétition avance et que l’on se rapproche des derniers tours et de la finale. Les billets officiels à leur valeur faciale pour les premiers tours de la Carabao Cup coûtent généralement entre 10 £ et 30 £ pour les adultes, tandis que des billets junior peuvent être trouvés à partir de seulement 1 £ à 10 £.

Les prix augmentent à mesure que les équipes de Premier League progressent, les billets officiels se situant en moyenne entre 20 £ et 60 £ pour les quarts de finale et les demi-finales, selon la catégorie du stade.

Pour la finale à Wembley, les prix à la valeur faciale pour cet événement phare vont généralement d’environ 40 £ à 150 £, selon les différentes catégories de places.

N’oubliez pas de consulter régulièrement les portails officiels de billetterie des clubs pour obtenir davantage d’informations sur les disponibilités. Des billets pour les matches de Carabao Cup sur des sites de revente secondaires comme StubHub sont également disponibles actuellement.

Comment regarder les matches de la Carabao Cup 2026/27

Si vous ne pouvez assister à aucun des prochains matches de Carabao Cup, la deuxième meilleure option est de regarder ou de suivre l’action en streaming chez vous ou en déplacement. Pour les téléspectateurs au Royaume-Uni, Sky Sports diffuse chaque match de la Carabao Cup de cette saison en direct, à la télévision et en streaming. En plus de pouvoir voir tous les matches sur Sky Sports, vous pouvez aussi les regarder en streaming sur NOW et l’application Sky Sports.

NOW est un service de streaming instantané offrant l’accès à toutes les chaînes Sky Sports, à chaque flux Sky Sports+, et bien plus encore. Il s’agit d’une application, les clients peuvent donc s’inscrire et regarder instantanément sur plus de 60 appareils. Les abonnements sportifs NOW donnent aussi accès à tous les flux Sky Sports+ en direct, ainsi qu’aux documentaires Sky Sports et à une sélection de rediffusions et de temps forts à la demande pendant la période d’abonnement. Les différentes formules d’abonnement sont les suivantes :

Abonnement économique 12 mois : 27,99 £ par mois (engagement minimum de 12 mois) - Puis 34,99 £ par mois sauf résiliation.

27,99 £ par mois (engagement minimum de 12 mois) - Puis 34,99 £ par mois sauf résiliation. Abonnement journée : 14,99 £ - Paiement unique - Votre abonnement NOW Sports Day commence immédiatement après l’achat et dure 24 heures

Aux États-Unis, CBS Sports est le diffuseur de l’English Football League (EFL) et de la Carabao Cup. Si un match est diffusé sur CBS Sports Network, vous pouvez aussi le regarder via des plateformes de streaming TV en direct comme Fubo. Les différentes formules d’abonnement Fubo comprennent : Pro (84,99 $/mois), Elite (104,99 $/mois), Deluxe (114,99 $/mois) et Sports + News (55,99 $/mois)

Fubo propose un essai gratuit de 5 jours aux nouveaux abonnés pour toutes ses formules. Pour éviter d’être automatiquement facturé au prix complet du forfait sélectionné, vous devez résilier votre abonnement avant la fin de la période d’essai de 5 jours.