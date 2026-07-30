Quel que soit le nom que vous lui donnez, qu’il s’agisse de la Carabao Cup, de l’EFL Cup ou de la League Cup, cette compétition offre toujours un suspense intense et des souvenirs de football inoubliables.

La quête de gloire dans la Carabao Cup de cette saison, qui culminera avec la finale à Wembley le 21 mars, commencera véritablement en août. Vous pouvez faire partie de cette compétition exaltante en réservant des places pour les matches à venir, avec d’anciens clubs de Premier League, West Ham, Wolves et Burnley, tous impliqués lors du premier tour.

Laissez GOAL vous présenter toutes les informations essentielles à connaître sur les billets de la Carabao Cup, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Calendrier de la Carabao Cup 2026/27

Tour Date(s) Billets Tour préliminaire 1er-3 août Billets 1er tour 7-9 août Billets 2e tour semaine du 24 août Billets 3e tour semaine des 7 et 14 septembre Billets 4e tour semaine du 26 octobre Billets Quarts de finale semaine du 14 décembre Billets Demi-finales (aller) semaine du 11 janvier Billets Demi-finales (retour) semaine du 1er février Billets Finale dimanche 21 mars Billets

Comment acheter des billets pour la Carabao Cup

L’achat de billets directement sur les sites officiels des clubs est généralement considéré comme la méthode la plus sûre pour obtenir des places pour la Carabao Cup. Réserver tôt est essentiel, les abonnés et les membres inscrits ayant généralement les meilleures chances de décrocher des places. Les billets de la Carabao Cup ne sont pas automatiquement inclus dans le prix de l’abonnement d’une équipe, mais les abonnés, ainsi que les membres du club, bénéficieront normalement de périodes d’accès prioritaire pour acheter leurs places.

En plus de permettre aux supporters de vivre une affiche palpitante en semaine sous les projecteurs, la Carabao Cup offre aussi à beaucoup une rare occasion de voir leur équipe à l’œuvre. Il devient de plus en plus difficile pour les supporters de mettre la main sur des billets de Premier League, donc ces rencontres de coupe représentent une voie alternative possible pour certains.

En plus d’acheter des billets de la Carabao Cup par les canaux officiels, les supporters ont aussi la possibilité de s’en procurer sur le marché secondaire. StubHub est l’un des principaux revendeurs pour ceux qui souhaitent acheter des billets par des canaux alternatifs.

Combien coûtent les billets de la Carabao Cup ?

Sans surprise, la demande pour les billets de la Carabao Cup augmente à mesure que la compétition avance et que l’on se rapproche des derniers tours et de la finale. Les billets officiels au prix facial pour les premiers tours de la Carabao Cup coûtent généralement entre 10 £ et 30 £ pour les adultes, tandis que des billets junior peuvent être trouvés à partir de 1 £ à 10 £.

Les prix augmentent à mesure que les équipes de Premier League avancent, les billets officiels se situant en moyenne entre 20 £ et 60 £ pour les quarts de finale et les demi-finales, selon la catégorie du stade.

Pour la finale à Wembley, les prix au prix facial pour cet événement phare vont généralement d’environ 40 £ jusqu’à 150 £, selon les différentes catégories de places.

N’oubliez pas de consulter les portails de billetterie officiels des clubs pour obtenir des informations complémentaires sur la disponibilité. Des billets de matches de Carabao Cup sur des sites de revente secondaire comme StubHub sont également actuellement disponibles.

Comment regarder les matches de la Carabao Cup 2026/27

Si vous ne pouvez pas vous rendre à l’un des prochains matches de Carabao Cup, la deuxième meilleure option est de regarder ou de suivre l’action en streaming chez vous ou en déplacement. Pour les téléspectateurs au Royaume-Uni, Sky Sports diffuse/stream tous les matches de la Carabao Cup de cette saison en direct. En plus de pouvoir regarder toutes les rencontres sur Sky Sports, vous pouvez aussi les suivre en streaming sur NOW et l’application Sky Sports.

NOW est un service de streaming instantané offrant l’accès à toutes les chaînes Sky Sports, à chaque flux Sky Sports+, et bien plus encore. Il s’agit d’une application, ce qui permet aux clients de s’inscrire et de streamer instantanément sur plus de 60 appareils. Les abonnements NOW Sports donnent également accès à tous les flux Sky Sports+ en direct, ainsi qu’aux documentaires Sky Sports et à une sélection de rediffusions et de temps forts à la demande pendant la durée de votre abonnement. Les différentes formules d’abonnement sont les suivantes :

Abonnement économie 12 mois : 27,99 £ par mois (engagement minimum de 12 mois) - Puis 34,99 £ par mois sauf résiliation.

27,99 £ par mois (engagement minimum de 12 mois) - Puis 34,99 £ par mois sauf résiliation. Abonnement à la journée : 14,99 £ - Paiement unique - Votre abonnement NOW Sports à la journée commence immédiatement après l’achat et dure 24 heures

Aux États-Unis, CBS Sports est le diffuseur de l’English Football League (EFL) et de la Carabao Cup. Si un match est diffusé sur CBS Sports Network, vous pouvez aussi le regarder via des plateformes de streaming TV en direct comme Fubo. Les différentes formules d’abonnement Fubo comprennent : Pro (84,99 $/mois), Elite (104,99 $/mois), Deluxe (114,99 $/mois) et Sports + News (55,99 $/mois)

Fubo offre un essai gratuit de 5 jours aux nouveaux abonnés pour toutes ses formules. Pour éviter d’être automatiquement facturé au tarif plein de l’offre choisie, vous devez annuler votre abonnement avant la fin de la période d’essai de 5 jours.