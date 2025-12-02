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Al Hilal v Inter Miami Messi Getty Images
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Comment acheter des billets pour l’Inter Miami en 2026/27 : calendrier de la MLS, prix des billets et plus encore

Inter Miami CF
L. Messi
Major League Soccer
SHOPPING

Découvrez comment vous pouvez obtenir des billets pour voir Lionel Messi et ses coéquipiers cette saison

La période récente a été historique pour l’Inter Miami. Après avoir remporté la Leagues Cup en 2023 puis le Supporters’ Shield en 2024, le club est allé jusqu’au bout des playoffs de la MLS Cup 2025, en battant les Vancouver Whitecaps en finale pour soulever sa toute première MLS Cup, avec Lionel Messi désigné MVP de cette campagne. Il aborde 2026 en tant que champion en titre, et comme premier résident de sa toute nouvelle enceinte construite sur mesure, le Nu Stadium, à Miami Freedom Park.

Ne manquez pas votre chance de voir l’équipe en rose à l’œuvre. GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur les billets de l’Inter Miami, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

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Quels sont les prochains matches de l’Inter Miami en 2026 ?

Date et heureMatchLieuBillets
mer. 5 août 2026, 19 h 30 ETInter Miami vs Atlético de San Luis (Leagues Cup)Nu Stadium, MiamiBillets
sam. 8 août 2026, 20 h 00 ETInter Miami vs CF Monterrey (Leagues Cup)Nu Stadium, MiamiBillets
mer. 12 août 2026, 19 h 30 ETInter Miami vs Club León (Leagues Cup)Nu Stadium, MiamiBillets
sam. 15 août 2026, 20 h 30 ETNashville SC vs Inter MiamiGEODIS Park, Nashville, TNBillets
mer. 19 août 2026, 19 h 30 ETPhiladelphia Union vs Inter MiamiSubaru Park, Chester, PABillets
sam. 22 août 2026, 19 h 30 ETInter Miami vs Toronto FCNu Stadium, MiamiBillets
sam. 29 août 2026, 19 h 30 ETInter Miami vs CF MontréalNu Stadium, MiamiBillets
sam. 5 sept. 2026, 19 h 30 ETInter Miami vs Atlanta United FCNu Stadium, MiamiBillets
mer. 9 sept. 2026, 20 h 30 ETChicago Fire FC vs Inter MiamiSoldier Field, Chicago, ILBillets
sam. 12 sept. 2026, 19 h 30 ETInter Miami vs Nashville SCNu Stadium, MiamiBillets
dim. 20 sept. 2026, 19 h 00 ETInter Miami vs San Diego FCNu Stadium, MiamiBillets
dim. 27 sept. 2026, 19 h 00 ETColumbus Crew vs Inter MiamiScottsMiracle-Gro Field, Columbus, OHBillets
sam. 10 oct. 2026, 19 h 30 ETInter Miami vs D.C. UnitedNu Stadium, MiamiBillets
mer. 14 oct. 2026, 19 h 30 ETInter Miami vs New York City FCNu Stadium, MiamiBillets
sam. 17 oct. 2026, 19 h 30 ETAtlanta United FC vs Inter MiamiMercedes-Benz Stadium, Atlanta, GABillets
sam. 24 oct. 2026, 17 h 30 ETRed Bull New York vs Inter MiamiRed Bull Arena, Harrison, NJBillets
mer. 28 oct. 2026, 19 h 30 ETInter Miami vs FC CincinnatiNu Stadium, MiamiBillets
dim. 1 nov. 2026, 18 h 00 ETNew England Revolution vs Inter MiamiGillette Stadium, Foxborough, MABillets
sam. 7 nov. 2026, 16 h 00 ETInter Miami vs Charlotte FC (dernier match de la saison régulière)Nu Stadium, MiamiBillets

Les heures de coup d’envoi sont indiquées à l’heure de l’Est et sont susceptibles d’être modifiées avant la confirmation de la diffusion. Vérifiez toujours sur le site officiel du club ou auprès de votre fournisseur de billets à l’approche du match.

Comment acheter des billets pour l’Inter Miami

Plusieurs options de billetterie existent pour les matches de l’Inter Miami, des billets à l’unité aux offres hospitality.

Coupe de la ligue
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
Monterrey crest
Monterrey
MON

Pour acheter des billets officiels de l’Inter Miami, la méthode la plus fiable consiste à vous rendre sur le site officiel de la MLS ou à accéder au portail billetterie sur le site officiel du club.

Évidemment, la demande de billets est généralement forte, surtout maintenant que le club est installé dans sa nouvelle enceinte permanente et aborde la saison en tant que champion en titre de la MLS Cup. Ainsi, si les matches sont complets via les canaux officiels ou si vous cherchez à obtenir des billets de dernière minute, vous pouvez envisager des plateformes secondaires de revente comme StubHub, avec des billets à partir de 36 $.

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Combien coûtent les billets pour l’Inter Miami ?

Pour ceux qui souhaitent acheter des billets pour l’Inter Miami par les canaux officiels, le club a affiché des abonnements à partir de 40 $ par match pour les inscriptions anticipées au Nu Stadium, même si le prix des billets à l’unité varie fortement selon l’adversaire, la catégorie de place et l’anticipation de l’achat. Vérifiez toujours le portail officiel de billetterie du club pour connaître les tarifs match par match en vigueur, car ils peuvent évoluer au cours de la saison, notamment pour les affiches très demandées ou si l’Inter Miami va loin en playoffs.

Le prix varie en fonction de votre place dans le stade, et la tarification des matches à l’extérieur dépend des propres politiques du club hôte.

Consultez le portail officiel de billetterie du club pour obtenir plus d’informations sur les disponibilités et les prix.

Les billets sur des sites secondaires de revente comme StubHub sont actuellement disponibles à partir de 36 $.

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Que faut-il attendre de l’Inter Miami en 2026 ?

L’Inter Miami ne joue en MLS que depuis le début de la saison 2020, mais il est déjà devenu l’une des plus grandes attractions du championnat. Le club a fait une entrée remarquée avec le soutien de célébrité de David Beckham et n’a cessé de monter en puissance. De nombreux grands noms ont porté le désormais célèbre maillot rose, et aucun davantage que Lionel Messi.

La saison 2025 de Messi a marqué l’histoire : il a remporté le Soulier d’or de la MLS, décroché deux titres consécutifs de MVP et a été désigné MVP du parcours victorieux de l’Inter Miami en MLS Cup 2025. L’Argentin a signé une prolongation de contrat de trois ans fin 2025 pour rester au club jusqu’en 2028, consolidant son engagement dans la nouvelle ère de la franchise au Nu Stadium. Il fêtera ses 39 ans pendant la Coupe du monde 2026 de la FIFA, mais ne montre aucun signe de ralentissement. Outre Messi, l’effectif actuel comprend aussi des joueurs comme Rodrigo De Paul, Sergio Reguilón et Germán Berterame, tandis que les piliers du club Jordi Alba et Sergio Busquets doivent tous deux prendre leur retraite à la fin de la saison.

La saison a également été marquée par des changements en dehors du terrain : l’entraîneur Javier Mascherano, en poste depuis longtemps, est parti en avril 2026, et Guillermo Hoyos a repris les commandes.

Les affluences moyennes ont augmenté régulièrement chaque année depuis la fondation de l’Inter Miami, et le déménagement dans le nouveau Nu Stadium, plus grand, qui a ouvert à guichets fermés devant 26 700 spectateurs pour la réception d’Austin FC le 4 avril 2026, n’a fait qu’intensifier la demande. Attendez-vous à une ambiance bouillante pour les affiches de gala, surtout avec un club qui vise un doublé en MLS Cup.

Histoire du Nu Stadium

Le Nu Stadium est la nouvelle enceinte spécifique au football de l’Inter Miami à Miami Freedom Park, un projet de développement de divertissement et communautaire de 131 acres situé près de l’aéroport international de Miami. Le stade a ouvert le 4 avril 2026, avec le premier match de MLS à domicile de l’Inter Miami sur place qui s’est terminé par un nul 2-2 contre Austin FC, marquant la fin du passage de plusieurs années du club au Chase Stadium provisoire de Fort Lauderdale.

Conçu comme un site polyvalent de 25 000 places, avec une capacité annoncée pour les plus grands événements plus proche de 26 700, le Nu Stadium comprend une coursive ouverte à 360 degrés avec des vues panoramiques sur le centre-ville de Miami, un anneau de tribunes unifié sur un seul niveau pensé pour maximiser l’ambiance, ainsi que ce qui est présenté comme le plus long bar de MLS. Le stade porte le nom de Nu, une entreprise de services financiers numériques, dans le cadre d’un partenariat pluriannuel sur les droits de naming annoncé en mars 2026.

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