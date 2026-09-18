Juste avant la victoire 5-0 de la Vieille Dame en Ligue Europa contre le NEC Nimègue des Pays-Bas, l’Italien s’est montré clair au sujet de Woltemade. « À son arrivée, il n’était pas particulièrement en forme. Il doit encore être remis à niveau. Nous devons le faire jouer. Lui et Kolo Muani peuvent aussi jouer ensemble », a déclaré Spalletti, avant d’insister : « Mais j’ai besoin d’une véritable alternative en attaque pendant le match. »

Le joueur de la sélection allemande (3-0 sur penalty) comme Kolo Muani (5-0 après son entrée en jeu) ont inscrit, dans les heures qui ont suivi, leur premier but de la saison. Pour Woltemade en particulier, ce but a eu valeur de soulagement, après que la presse italienne l’avait encore sévèrement critiqué il y a quelques jours. « Il a encore beaucoup à apprendre et doit s’habituer au niveau du championnat italien », écrivait La Gazzetta dello Sport après la première défaite de la saison de la Juve, 2-3 contre l’US Sassuolo.

Dans le même temps, Woltemade était titularisé pour la première fois, après avoir rejoint Turin l’été dernier en prêt en provenance de Newcastle United. À la 35e minute, il a ensuite pu exulter à la suite d’un geste remarquable de son coéquipier Nico Gonzalez. L’Argentin, lui aussi passé par le VfB Stuttgart, a ostensiblement mis le ballon dans les mains de l’Allemand avant l’exécution, puis lui a passé la main dans les cheveux pour l’encourager. Spalletti lui a adressé des applaudissements appuyés depuis la ligne de touche, tandis que tous ses coéquipiers fêtaient cela avec lui.

Comment Luciano Spalletti et la presse ont-ils réagi au but de Nick Woltemade ?

« Il vit pour ce genre de moments. Espérons que ce soit un nouveau départ », a déclaré Spalletti après le coup de sifflet final. « Le premier but de Woltemade lui donne de la confiance. Le nouveau de la Juve peut désormais vraiment décoller », a écrit la Gazzetta dello Sport. Selon le Corriere della Sera, les supporters ont célébré ce « penalty parfait comme une délivrance ».

« Woltemade se bat et reste de sang-froid sur son premier penalty », a jugé le Corriere dello Sport. Sa première titularisation a été « vraiment prometteuse ». Woltemade a savouré la rencontre : « Gagner à la maison est toujours positif, et c’était une belle soirée », a déclaré le joueur de 24 ans. « Mais je ne suis pas encore totalement satisfait de mes performances. Je veux encore m’améliorer pour aider mon équipe. »

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Équipe d’Allemagne : Nick Woltemade a-t-il été convoqué par Jürgen Klopp ?

Après la défaite contre Sassuolo, Spalletti avait encore laissé entendre que la place de Woltemade sur le banc ne changerait probablement pas dans l’immédiat. Le joueur de 24 ans devait d’abord atteindre le niveau de forme nécessaire. Contre Nimègue, il est finalement resté 83 minutes sur le terrain et a franchi une nouvelle étape dans sa quête de sa meilleure forme, avant le déplacement de dimanche contre l’Atalanta Bergame.

Peut-être que Spalletti transformera alors déjà son idée en réalité et misera sur Woltemade et Kolo Muani, ou alors seulement après l’XXL-trêve internationale, lorsque Woltemade aura éventuellement encore emmagasiné de la confiance. Le grand joueur offensif figure en effet dans le deuxième groupe de Jürgen Klopp pour les deux matches de Ligue des nations disputés plus tard contre la Serbie (1er octobre) et la Grèce (4 octobre), comme le nouveau sélectionneur l’a annoncé — justement — le jour du premier but de Woltemade.

Woltemade faisait déjà partie du groupe de Julian Nagelsmann pour la Coupe du monde, mais il n’a guère joué de rôle après son transfert à plus de 75 millions d’euros en raison de son faible temps de jeu à Newcastle. L’arrivée de l’entraîneur allemand Matthias Jaissle n’a rien changé à sa situation compliquée chez les Magpies, bien que celui-ci ait même auparavant pris contact avec l’entraîneur du VfB, Sebastian Hoeneß. Le prêt à la Juve en a été la conséquence.