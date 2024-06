Combien de fois la France a-t-elle gagné l’Euro ?

L’équipe de France attaque son Euro 2024 ce soir. Une compétition qu’elle a déjà gagné auparavant.

C’est le 4e jour de compétition à l’Euro 2024. Jour d’entrée de l’équipe de France. A Dusseldorf, les Tricolores se mesure à l’Autriche dans une opposition qui s’annonce très intéressante.

En Allemagne, les Bleus ne visent rien d’autre que la victoire finale. Ils en ont les capacités et tous les observateurs s’accordent à le dire. Et puis, difficile d’aspirer à autre chose que le trophée quand on a déjà remporté la compétition.

La France connait le gout du succès

La France a été sacrée à deux reprises par le passé dans ce championnat d’Europe. C’est un titre de moins que l’Espagne et l’Allemagne. La première fois c’était lors de l’édition 1984 disputée à domicile. La bande à Hidalgo avait survolé la compétition en remportant ses cinq matches. Michel Platini a été le grand artisan de cette belle épopée avec 9 buts inscrits. Un record inégalé jusque-là dans ce tournoi.

France, quel parcours à l’Euro 2024

La deuxième consécration des Bleus remonte à l’an 2000. Lors de l’Euro joué en Belgique et aux Pays-Bas, Zidane et consorts ont aussi fait forte impression. Après avoir notamment sorti l’Espagne et le Portugal, ils ont dominé l’Italie au terme d’une finale mémorable. Menés jusqu’aux derniers instants de la partie, ils ont égalisé in extremis par Sylvain Wiltord avait de remporter la mise en prolongation grâce à un but en or de David Trézeguet.

Deschamps vise son premier sacre à l’Euro

Depuis ce triomphe, la France n’a plus soulevé le trophée Henri Delaunay. Mais, elle s’en est rapprochée en 2016 lors de la deuxième édition à domicile. Elle s’est alors inclinée en finale contre le Portugal (0-1 a.p.) à cause d’un but d’Eder.

Une défaite qui reste encore dans toutes les mémoires. Didier Deschamps n’a pas dû l’oublier. D’autant plus que l’Euro est la seule compétition qu’il n’a toujours pas gagnée comme coach. C’est peut-être pour cette année. C’est tout le mal qu’on lui souhaite, à lui et ses hommes.