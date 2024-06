Combien de fois l’Allemagne a gagné l’Euro ?

L’Allemagne attaque son Euro ce vendredi par un duel face à l’Ecosse. Mais combien de fois a-t-elle été couronnée dans cette compétition ?

L’Euro 2024 débute ce vendredi soir à Munich avec l’opposition entre l’Allemagne et l’Ecosse. Pays hôte de cette épreuve, la Mannschaft aura à cœur de bien faire, d’autant plus qu’il s’agit de sa compétition fétiche.

L’Allemagne, une référence à l’Euro

En effet, les Allemands aiment beaucoup le championnat d’Europe. C’est une compétition qu’ils ont remportée à trois reprises par le passé. Seule l’Espagne a fait aussi bien.

La Mannschaft est donc le pays qui a été le plus souvent couronné à l’Euro. Cela étant, cela fait un moment que cette nation n’est plus montée sur le toit du continent. La dernière fois c’était en 1996 en Angleterre. Elle s’était alors imposée en finale contre la République Tchèque grâce à un but en or d’Oliver Bierhoff.

Aucun triomphe au 21e siècle

Le meilleur résultat obtenu depuis c’est une place en finale. En 2008, Ballack et consorts sont tombés contre l’Espagne à Vienne. En 2012 et en 2016, les hommes de Joachim Low ont baissé pavillon face au futur finaliste malheureux, l’Italie et la France.

Les deux autres sacres allemands remontent à 1972 et 1980. C’était à chaque fois à l’extérieur. L’unique tournoi organisé à domicile avant cette année s’était soldé par une élimination en demies. C’était lors de l’édition 1988 (face aux Pays-Bas).

En plus de ses triomphes à l’Euro, l’Allemagne totalise, pour rappel, aussi, quatre consécrations en Coupe du Monde.