Colombie - France : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

A trois mois de la Coupe du monde 2026, plusieurs sélections affûtent déjà leurs armes. C’est le cas notamment de l’équipe de France qui poursuit sa préparation aux Etats-Unis. Après le Brésil jeudi, les Bleus seront aux prises avec la Colombie, ce dimanche, pour leur dernier match lors cette trêve internationale.

Les Bleus montent en puissance avant le Mondial 2026

Sacrée en 2018 et finaliste au terme d’un duel mémorable en 2022, l’équipe de France abordera la prochaine Coupe du monde aux États-Unis avec le statut de prétendante sérieuse au titre. Le parcours des Tricolores lors des éliminatoires a été globalement maîtrisé, avec une première place obtenue sans grande difficulté face à l’Ukraine, l’Islande et l’Azerbaïdjan. Solides et réguliers, les hommes de Didier Deschamps ont validé leur billet avec autorité, confirmant leur constance au plus haut niveau international.

Dans le cadre de leur préparation, qui correspondra également à la dernière campagne de Didier Deschamps à la tête des Bleus, les Français ont affronté le Brésil en match amical. Une rencontre au parfum de test grandeur nature, remportée (2-1) malgré une infériorité numérique en seconde période. Un succès révélateur de leur capacité à gérer les moments difficiles face à une opposition de premier plan.

La Colombie avance avec ambition et revanche

De son côté, la Colombie s’avance vers ce rendez-vous mondial avec un statut d’outsider à surveiller de près. Absente lors de l’édition 2022 au Qatar, la sélection sud-américaine nourrit un esprit de revanche et semble avoir retrouvé une dynamique positive. Troisièmes des éliminatoires de la zone CONMEBOL derrière l’Argentine et l’Équateur, les Cafeteros ont devancé des nations majeures comme l’Uruguay et le Brésil, preuve de leur regain de compétitivité.

Depuis l’automne, la préparation colombienne s’est articulée autour de plusieurs rencontres amicales convaincantes, avec des succès face au Mexique, à la Nouvelle-Zélande et à l’Australie, entrecoupés d’un match nul contre le Canada. Toutefois, leur récente défaite face à la Croatie (1-2) rappelle que des ajustements restent nécessaires à l’approche du tournoi.

Sur quelle chaine suivre le match Colombie - France

La rencontre entre la Colombie et l’équipe de France sera à suivre ce dimanche 29 mars 2026 à partir de 20h sur TF1.

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Horaire et lieu du match Colombie - France

Matchs Amicaux - Matchs Amicaux Northwest Stadium

Le match entre la Colombie et la France se joue ce dimanche à partir de 21h, heure française, au Northwest Stadium de Landover.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe de Colombie

La Colombie aborde ce rassemblement international avec plusieurs absences notables qui fragilisent certains secteurs de jeu. En défense, des éléments expérimentés comme Yerry Mina et Carlos Cuesta manquent à l’appel, tout comme le milieu offensif Asprilla et l’attaquant Cucho Hernández, tous indisponibles en raison d’un manque de rythme ou de forme en club. Malgré ces forfaits, la sélection conserve une ossature solide, notamment avec la présence du gardien emblématique David Ospina et de cadres défensifs tels que Davinson Sánchez, Santiago Arias, Daniel Muñoz, Johan Mojica et Jhon Lucumí.

Au milieu et en attaque, l’équipe reste compétitive grâce à des profils confirmés et complémentaires. Le capitaine James Rodríguez continue d’incarner le leader technique et statistique du groupe, bien épaulé par Jefferson Lerma, Juan Fernando Quintero et Richard Ríos. Sur les ailes et en pointe, Luis Díaz et Luis Suárez représentent les principales menaces offensives, avec pour mission de mettre sous pression la défense française.

Infos sur l'équipe de France

Côté français, Didier Deschamps doit également composer avec plusieurs indisponibilités. Jules Koundé, William Saliba, Manu Koné et Bradley Barcola sont forfaits en raison de blessures, tandis que Dayot Upamecano purge une suspension après son exclusion en match amical. D’autres joueurs, comme Benjamin Pavard, Jonathan Clauss ou encore Christopher Nkunku, ne figurent pas dans la liste pour ce rassemblement de mars.

Malgré ces absences, le sélectionneur tricolore dispose d’un effectif riche qui lui permet d’envisager une rotation importante. Maxence Lacroix, auteur d’une entrée remarquée lors de sa première sélection, pourrait ainsi être titularisé. Certains cadres, à l’image de Mike Maignan, Ibrahima Konaté, Lucas et Théo Hernandez ou encore N’Golo Kanté, devraient débuter sur le banc, tout comme des milieux influents tels qu’Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga et Warren Zaïre-Emery. Sur le plan offensif, les Bleus conservent de solides arguments avec Ousmane Dembélé, Michael Olise, Hugo Ekitike ou encore Rayan Cherki. Mais le principal atout reste Kylian Mbappé, véritable leader de l’attaque française. L’attaquant du Real Madrid, désormais tout proche du record de buts en sélection détenu par Olivier Giroud, a encore brillé récemment en ouvrant le score, avant qu’Ekitike ne double la mise sur une nouvelle offrande d’Olise, confirmant la montée en puissance de cette nouvelle génération.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations