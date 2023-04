La colère de Laurent Blanc envers les supporters de l'OL

Malgré la victoire de l'OL contre Rennes, Rayan Cherki a été sifflé par ses propres supporters, ce qui a fait enrager Laurent Blanc.

En quête d'un trophée depuis 2012, l'Olympique Lyonnais a été éliminé en milieu de semaine en demi-finale de la Coupe de France par le FC Nantes.

Après cet échec, l'OL s'est repris en battant ce dimanche le Stade Rennais sur le score de 3 buts à 1 à l'occasion de la 30e journée de Ligue 1.

Un match joué devant des tribunes clairsemées en raison du boycott du match par les Bad Gones et d'autres supporters après l'élimination du club en Coupe de France. Après la rencontre, Laurent Blanc, le coach de l'OL et plusieurs joueurs ont pris la parole et envoyé un message aux supporters.

Laurent Blanc en conférence de presse sur les sifflets envers Cherki

« Un joueur comme Cherki peut faire des différences. On peut toujours sortir du match. C'est la première fois qu'il vit cette situation. C'est un jeune joueur. J'ai du mal à comprendre les gens. Quand je suis arrivé en octobre, tout le monde m'a dit « Rayan est un super joueur, il faut le faire jouer. Il a du talent ». Tu le fais jouer, et au bout de deux ou trois matches plus difficiles, le mec vient jouer ici devant son public, sur son terrain, dans sa ville, il se fait siffler...

« Je trouve ça un peu maladroit pour ne pas dire autre chose. Et « maladroit », c'est très sympa. Rayan a de la personnalité, il a ses défauts et ses qualités. C'est un joueur qu'il faut encore perfectionner. C'est un diamant brut et il faut le tailler encore. Il a des choses à améliorer dans son jeu. Ce n'est pas en le sifflant que tu vas améliorer quoi que ce soit. Le caractère, cette qualité, il l'a. »

Alexandre Lacazette au micro de Prime Video

« La victoire était importante pour nous, en plus on sait qu'au-dessus ils ont faits de mauvais résultats donc avait une chance de revenir à cinq points. On avait surtout à cœur de montrer un autre visage après ce qu'on a fait mercredi (en Coupe de France). Depuis mercredi, il y a beaucoup de déceptions mais c'est le football et on doit relever la tête.

« Oui, les supporters sont déçus. En tant que joueurs on est déçus encore plus. On remercie ceux qui sont venus, c'est important pour nous et on comprend les absents qui depuis pas mal d'années donnent beaucoup et n'ont rien en retour. On fait de notre mieux. Il y a des jours où ça ne marche pas, aujourd'hui, ça a marché et j'espère que ça va être comme ça jusqu'à la fin de saison. »

Corentin Tolisso au micro de Prime Video

« Les supporters ? Qu'ils reviennent au prochain match. C'est sûr que ça a été compliqué, on préfère jouer devant notre public. Je ne veux pas dire qu'on était tout seul car il y avait du public pour nous encourager. Les Bad Gones et beaucoup de supporters ne sont pas venus donc il fallait compter sur nous-mêmes.

« Je comprends leur déception avec la Coupe de France et la saison mais j'ai envie de leur dire que la saison n'est pas finie et je suis quelqu'un qui croit beaucoup et j'y crois beaucoup en cette fin saison. Il faut qu'on enchaîne les matches et les victoires et puis après on pourra espérer quelque chose. Mais il faut qu'on soit beaucoup plus régulier. »