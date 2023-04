Les statistiques de Lyon – Rennes : Alexandre Lacazette se rapproche d'un record de Sonny Anderson

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les principaux chiffres à retenir après la victoire 3-1 de l'OL contre Rennes en Ligue 1.

Lyon retrouve des couleurs

● Lyon a remporté 2 de ses 4 dernières réceptions en Ligue 1 (2 nuls), après n'avoir gagné qu'une seule des 5 premières sous Laurent Blanc (2 nuls, 2 défaites). L'OL est même invaincu sur ses 5 derniers matches à domicile dans l'élite (2 victoires, 3 nuls), une première sur une même saison depuis décembre 2021-février 2022 (5 également).

● Rennes s'est incliné lors de 5 de ses 8 derniers déplacements en Ligue 1 (2 victoires, 1 nul), après n'avoir perdu qu'un seul des 7 premiers cette saison (2 victoires, 4 nuls).

● Lyon s'est imposé après avoir encaissé le 1er but en Ligue 1 pour la 1re fois depuis février 2022 (2-1 face à Marseille). Il n'avait même plus inscrit au moins 3 buts après avoir encaissé le 1er depuis septembre 2021 (3-1 contre Troyes).

● Rennes a perdu 2 des 5 derniers matches de Ligue 1 où il a inscrit le 1er but (1-3 v Lille en février, 1-3 à Lyon aujourd'hui), soit autant que lors des 25 précédents (21 victoires, 2 nuls).

● Lyon a marqué sur chacun de ses tirs cadrés (3/3) pour la première fois à domicile en Ligue 1 depuis mars 2022… face à Rennes (2 buts sur ses 2 tirs cadrés). Il n'avait également plus marqué 3 buts sur un 2nd acte sur ses terres dans l'élite depuis septembre 2022 (3 contre Angers).

Gouiri adore l'OL, Lacazette se rapproche d'Anderson

● Amine Gouiri a marqué son 3e but contre Lyon en Ligue 1, ne faisant mieux contre aucun autre adversaire. Le joueur de Rennes est le 1er à marquer lors du match aller et retour avec un même club face à Lyon dans l'élite depuis Irvin Cardona en 2021-2022 avec Brest (1 but à chaque fois également).

● Corentin Tolisso a marqué son 1er but en Ligue 1 cette saison, le 1er dans l'élite depuis avril 2017 contre Lorient. C'est également le 1er but de Lyon depuis l'extérieur de la surface sur une situation de corner dans l'élite depuis avril 2016 (v Gazelec Ajaccio).

● Alexandre Lacazette a marqué son 18e but en Ligue 1 cette saison, plus haut total pour un joueur d'au moins 30 ans avec Lyon sur un exercice dans l'élite depuis Sonny Anderson en 2000-2001 (22). L'attaquant de l'OL a marqué lors de ses 3 derniers matches à domicile en L1, une première sur une même saison depuis décembre 2016-février 2017 (6).

● Bradley Barcola est impliqué sur 5 buts lors de ses 4 derniers matches en Ligue 1 (3 buts, 2 passes décisives), soit un de plus que lors de ses 27 premiers (2 buts, 2 passes décisives). Il est le plus jeune joueur de Lyon (20 ans et 219 jours) à atteindre 5 buts sur un exercice de L1 depuis Houssem Aouar en 2018-2019 (20 ans et 133 jours).

● Arnaud Kalimuendo (Rennes) a délivré sa 3e passe décisive en 23 rencontres de Ligue 1 cette saison, soit autant que lors de ses 63 premiers matches dans l'élite (3 avec Lens en 2020-2021).