Classement FIFA : Mauvaise nouvelle pour la France

L’équipe de France devrait encore attendre quelques mois avant de prétendre arracher la première place à l’Argentine.

Tombeuse de l’équipe nationale d’Italie (1-3) à San Siro, l’équipe de France était bien partie pour terminer l’année 2024 à la tête du classement mondial de la Fédération internationale de football association (FIFA). Mais les Bleus devront se contenter de leur place de dauphins au prochain classement.

L’Argentine ne lâche rien, la France ne grimpera pas

C’est un gros coup dur pour les Bleus. Après le match nul frustrant contre Israël (0-0) qu’ils avaient pourtant étrillé (1-4) un mois plus tôt, l’équipe de France a pu quand même se relancer grâce à sa belle victoire revancharde en Italie (1-3), dimanche. Ce qui a redonné espoir aux Bleus d’arracher la première place du Classement FIFA à l’Argentine, qui s’était inclinée devant le Paraguay (2-1). Mais pour que cela se réalise, il fallait que l’Albiceleste chute face au Pérou dans la nuit du mardi à mercredi 20 novembre 2024.

Mais cela ne s’est pas produit comme le souhaitaient les Bleus. L’Argentine a eu raison du Pérou (1-0) grâce à un but de Lautaro Martinez via une passe décisive de Lionel Messi, qui avait perdu les pédales face à un défenseur péruvien lors de cette 12e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de la zone Amérique du Sud. Ainsi, les champions du monde en titre conserveront la première place pour le dernier classement FIFA de 2024, devant l’équipe de France et l'Espagne Championne d'Europe, à la troisième place.

Le prochain classement FIFA attendu

1. Argentine, 1867,25 pts

2. France, 1859,79

3. Espagne, 1853,28

4. Angleterre, 1813,81

5. Brésil, 1775,85

6. Portugal, 1756,12

7. Pays-Bas, 1747,55

8. Belgique, 1740,62

9. Italie, 1731,51

10. Allemagne, 1703,79