Clasico : Xavi ne s'attendait pas à une telle fessée

Barcelone a fini par s'imposer 4-0 grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang et un but de Ronald Araujo et Ferran Torres.

" Nous avons travaillé dur pour obtenir ces résultats. Mais nous ne nous attendions pas à être aussi supérieurs dans leur stade ", a déclaré Xavi lors de son interview d'après-match.

" Nous nous attendions à un match plus ouvert. Je suis très heureux."

La façon dont Barcelone a gagné a fait penser à la dernière fois que les Blaugrana ont écrasé le Real Madrid au Bernabeu - la victoire 6-2 obtenue par l'équipe de Pep Guardiola en 2009 - et Xavi est d'avis que les deux résultats sont similaires.

"On peut les comparer. Nous étions bien supérieurs, en termes de buts et de jeu. Nous partons avec un sourire jusqu'aux oreilles", a-t-il déclaré.

Malgré l'euphorie que lui procure cette victoire, Xavi tient à ce que ses joueurs de Barcelone gardent les pieds sur terre.

"Nous devons continuer à travailler. Ce n'est pas un trophée. Nous devons rester humbles", a noté Xavi.

"Nous allons célébrer aujourd'hui et ensuite nous devons nous reposer et penser à Séville. C'est trois points de plus.